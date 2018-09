Minnesord: Per Blondell

Efter studentexamen vid Östra real 1958 tog Per sin fil pol mag-examen på Stockholms högskola, nuvarande Stockholms universitet, 1964. Därefter började Per sin yrkesverksamhet på Banque Worms i Paris och senare som aspirant vid Kungliga Kommerskollegium där han innehade olika befattningar under ett flertal år innan han övergick till konsultföretaget Bohlin & Strömberg som konsult.

1973–1975 anställdes han som industriexpert vid National financeria S A i Mexico city. Från 1976 tjänstgjorde Per som konsult på International finance corporation (IFC) och Världsbanken i Washington med ansvar för projektfinansiering för länder i Afrika och Sydamerika.

Återkommen till Sverige 1979 anställdes Per i det nybildade Swedfund som direktör med ansvar för joint ventures och projekthantering för länder i Afrika, Sydamerika och Östeuropa. 1995 grundade Per ett eget konsultföretag i samarbete med Swedfund som han framgångsrikt drev tills han gick i pension.

Per var en mycket utåtriktad och nyfiken person och hade en personlighet med stor charm. Han var road och engagerad av de mest skilda miljöer och människor han mötte och kom i kontakt med. Per hade vänskapens gåva! Han skaffade sig ett mycket stort kontaktnät världen över som han vidmakthöll livet igenom och som alltid tog emot honom med stor gästfrihet och glädje. Några av oss som under nästan femtio år firat midsommar hos Per och Margareta på deras älskade Nantes, kommer att sakna denna trevliga uppskattade tradition när vännen Per nu inte längre finns hos oss.