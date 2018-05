Minnesord: Per Pettersson

Per växte upp i Kramfors som enda barnet till konditor August Pettersson och hans fru Alva. Per hade en bra uppväxt, men under knappa förhållanden. Trots det fick Per möjlighet att studera. Realexamen i Kramfors, där han träffade sin Kerstin, följdes av Handelsgymnasiet i Sundsvall. Bankkarriären tog sin början på Handelsbanken i Kramfors som ”springpojke” och ”allt i allo”.

Sedan följde bankjobb i dåvarande Sundsvallsbanken i Umeå, Östersund, Örnsköldsvik, Skellefteå och Sundsvall. I Örnsköldsvik blev han som 29-åring kamrer och kort därefter bankdirektör i Skellefteå och samtidigt ordförande i Skellefteå AIK.

Per hade mycket lätt för att skapa nätverk och hans sociala förmåga var välkänd.

1964 kallade den legendariske bankmannen Jan Wallander, då vd i Sundsvallsbanken. Per blev ledamot av direktionen och chef för Sundsvallsrörelsen. Per var en öppen, rak och omtyckt chef. Delegera kunde han och känslan av att få hans förtroende var stark och infann sig direkt, vilket skapade trygghet och bidrog till att vi kunde utvecklas och växa i våra roller. Per avslutade sin bankbana som vice vd 1987 då han gick i pension från dåvarande Nordbanken.

Föreningslivet var viktigt för Per och förutom Odd Fellow, Rotary med flera var han under tre perioder ordförande i fotbollsföreningen GIF Sundsvall; 1970–1975, 1980–1987 och 1994–1995, vilket kröntes med uppgång i allsvenskan 1974 och 1987. Per berättade att hans lyckligaste ögonblick var när ”Norrlandsfönstret öppnades” igen 1974, vilket firades med resa till Gran Canaria tillsammans med spelare och familjer.

Som bankman visste Per att det var mycket viktigt att ha god kontroll på ekonomin och han styrde föreningen med fast hand och blev respekterad av både spelare, tränare och styrelseledamöter.

På sin fritid blev det många resor med fru Kerstin och naturligtvis var fritidshuset på Alnön ett kärt ställe där de tillbringade mycket tid. Per blev änkeman 2009.

Våra tankar finns hos vår vän, arbetskamrat och chef, och tacksamhet för den tid vi fick dela tillsammans med Per.