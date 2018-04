Minnesord: Per Selberg

Per föddes som den yngsta av tre syskon i Svartbyn, Boden. Efter avslutad skolgång flyttade Per till Stockholm där han tog civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnadsteknik vid KTH.

Som ”kursetta” blev Per omedelbart handplockad av dåvarande Skånska cementgjuteriets vd. Sedan arbetade Per några år för byggnadsfirman Baltzar Lundström innan han anställdes av Samuelsson & Bonnier. Brobyggnad låg Per varmt om hjärtat och ett stort antal broar byggdes under Pers ledning med ny tysk teknik. Bland andra projekt som Per genomförde kan nämnas den första tunnelbanelinjen i Stockholm, Tjörnbron, Essingebroarna, Väja pappersbruk samt Skogsindustrins hus

Efter miljonprogrammets genomförande och när byggkonjunkturen mattades bytte Per inriktning och gick med kraft och entusiasm in i transportbranschen och började på Sellbergs. Efter några år av omstrukturerings- och förändringsarbete blev Per ansvarig för företagets renhållningsverksamhet som var en av Europas största privatägda.

Pers framgångsrika ledning av bolaget tillsammans med alla hans internationella kontakter ledde så småningom till att världens största företag i branschen, Waste Management, förvärvade verksamheten.

Utöver att vara en innovativ och framgångsrik företagsledare räckte Pers tid och ork även till andra uppdrag. Per var 1982–1992 ordförande i Biltrafikens arbetsgivareförbund och under samma period ledamot i Svenska arbetsgivareföreningens styrelse. För båda detta arbete fick han stort erkännande.

Genom Pers ledaregenskaper, klokhet, goda omdöme och entusiasm för det han företog sig blev Per mycket uppskattad av arbetskamrater, beställare, leverantörer och en stor vänkrets. Vi som har haft förmånen att få umgås med Per och hans familj i privata sammanhang minns med glädje de många tillställningar som Per och hans fru Eva bjöd in till. Hans jämna högtidsdagar som firades med stora kalas under trivsamma former liksom de återkommande augustikvällarna på Säterstigen med välfyllda kräftfat minns vi speciellt.

Pers bortgång lämnar ett stort tomrum.