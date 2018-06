Minnesord: Per Tegnér

Det är med stor sorg vi noterar att Per Tegnér har gått bort. Per kom som generaldirektör till Rymdstyrelsen 1998 med nästan 30 års erfarenhet från näringsdepartementet, som departementsråd och chef för enheten för statliga bolag och under en tid också enhetschef för teknisk forskning och utveckling. Han hade medverkat i strukturförändringarna inom bland annat varvsindustrin samt försäljning och börsnotering av flera statliga bolag.

När Per började på Rymdstyrelsen satte han fart på att förändra och utveckla myndigheten, han anställde även flera medarbetare, däribland oss. Per hade ett stort engagemang för hela personalen och var en underbar chef. Hans kunskapsbank och entusiasmerande pedagogiska förmåga gjorde att vi snabbt lärde oss vilken roll staten kunde spela för att göra skillnad. Per gick i pension 2009 men fortsatte vara en varm vän till oss båda fram till sin bortgång.

Som generaldirektör för Rymdstyrelsen var Per svensk chefsdelegat till den europeiska rymdorganisationen, ESA. Han valdes till ordförande för ESA:s råd under 2002–2005 och hans arbete rönte stor uppskattning och han valdes till vice ordförande i den efterföljande perioden. Per arbetade nära ESA:s generaldirektör och biträdde denne i olika frågor i perioden 2004–2014, bland annat avseende relationen mellan ESA och EU. Per verkade aktivt för att astronauten Christer Fuglesang skulle bli uttagen till rymdfärden med Discovery i december 2006. Att arbeta nära Per i internationell verksamhet var på alla sätt stimulerande och givande.

Pers europeiska nätverk var omfattande och hans förmåga att föra svåra internationella frågor framåt uppskattades av många. Under 2008–2011 var Per ordförande för styrelsen för EU-kommissionens myndighet för satellitnavigering (Galileo). Efter tiden på Rymdstyrelsen var Per rådgivare i rymdfrågor åt bland annat Österrike och Luxemburg. Han var även rådgivare på European space policy institute i Wien, trots att Sverige inte är medlemsland.

Vår samtalspartner saknas oss.