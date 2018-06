Minnesord: Per Tegnér

När Per och Hélène Tegnér flyttade in i vår bostadsrättsfastighet år 2000 var Per generaldirektör för Rymdstyrelsen. Som styrelseledamot under 16 år i vår förening engagerade Per sig snart i fastighetens skötsel samtidigt som hans ordförandeskap i ESA, den europeiska rymdorganisationen, krävde regelbundna arbetsresor till Paris och närvaro vid olika rymduppskjutningar.

Han bidrog med klokskap och sunt förnuft i planeringen och genomförandet av stora renoveringar av vår fastighet. Ombyggnader är alltid en påfrestning för de boende men Per hade en smidighet och en önskan att hjälpa och att ställa till rätta som kom oss alla till del. Per bidrog till stabiliteten, sammanhållningen och trivseln i vår förening och vi kommer att sakna hans vänliga och hjälpsamma väsen.