Minnesord: Per Wåhlström

Per föddes i Åmål 1930. Familjen flyttade till Göteborg, där Per växte upp och utbildade sig på Slöjdföreningens skola. År 1951 antogs Per till Konstakademin och flyttade till Stockholm för måleristudier med Ragnar Sandberg och Bror Hjorth som lärare. Per debuterade tillsammans med akademikamraterna Bengt Hegethorn och Thage Nordholm på Hos Petra 1956.

Pers genuina intresse för måleri ledde honom till studier och upptäckter i naturen och i konsten. I hans eget måleri var intresset för färg (kulörer) centralt livet genom, från tidiga landskap och stilleben till tredimensionella installationer och geometriska teckningar.

Utifrån studier av antikens måttsystem baserade på människokroppen, blev det utställningar och offentliga verk bland annat på Danderyds och Norrköpings sjukhus. Per anpassade de mänskliga måtten till metersystemet och konstruerade en tumstock där dessa finns markerade (”Pinocchio”). En av Pers förebilder var Leonardo da Vinci som undersökte måttenheternas betydelse i konsten. Per kom också att översätta da Vincis ”Målarboken” (Kalejdoskop förlag, 1982).

Då jag mötte Per 1996 var det som elev på konstskolan Idun Lovén, där han arbetade som lärare i måleri mellan 1984 och 1997. Han var en omtyckt lärare som förordade experimenterande och öppnade upp till angränsande konstarter som poesi, skulptur och arkitektur.

Man kunde möta Per på stan i färd med att läsa av solvinklar med sitt egenkonstruerade mätinstrument eller se honom, med romerska steg, mäta exempelvis Mariatorgets utsträckning.

Utifrån intresse för arkitektur och gestaltning av den gemensamma stadsmiljön engagerade Per sig i stadsbyggnadsfrågor som Slussen. Han betonade vikten av sol och rymd i stadsplaneringen.

Per var meddelsam och generös med sina idéer. Att samtala med honom var alltid givande, inspirerande. Per lämnar ett stort tomrum efter sig.