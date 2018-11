Minnesord: Robert Lavér

Sveriges stora motorcykelkollektiv har just förlorat sin grand old man.

”Robban” skulle visserligen aldrig själv ha samtyckt till att bli eleverad till några höjder, utan ägnade mest sin tid åt att lyfta fram dem i sin omgivning som förtjänade en extra dunk i ryggen. Vårt sista gemensamma projekt, att bygga upp ett Hall of fame för svenskar som särskilt har bidragit till intresset för motorcykelhobbyn, var typiskt för Robbans personlighet och värv. Han fick oss alla att känna oss speciella och utvalda.

Skrattet fanns alltid på lut, den positiva synen på tillvaron dominerade in i det sista. Därför är vi så många som upplever att en av stöttepelarna i tillvaron nu har gått sönder.

Från sin uppväxt i en familj där pappa Alfs intresse för motorfordon tidigt smittade av sig tog sig Robert in i reklamsvängen som originalare för att snabbt snubbla in i journalistiken. Det kom att bli en yrkesbana som passade Robban perfekt, med sin integritet och stabila inre etiska kompass. Intresset för motorcyklar drev honom in i specialpressen, först några trevande år på Allt om MC och snart in i Teknikens Världs stora redaktion.

Det var under den här tiden som jag lärde känna Robert, och vi beslöt oss för att starta en egen motorcykeltidning. Bike såg dagens ljus 1979 och lever än i dag. Medan jag senare försvann till biljournalistiken blev Robban alltid tvåhjulingarna trogen, ett tag som informationschef för Yamaha för att göra comeback som chefredaktör för MC-Nytt under 1990-talet. Glädjande nog förenades vi åter i arbetet under 00-talet, för att nostalgiskt starta tidningen Classic Bike och nämnda Hall of Fame, som Robban fram till bara några dagar före sin död var fullt engagerad i, för att ge priset en hållbar plattform för framtiden.

Jag är så tacksam över att ha fått tillbringa större delen av mitt yrkesliv med denna inspiratör och förebild som människa, och kan bara ana vilken förlust hans bortgång innebär för Margaretha och familjen, de som stod honom allra närmast.