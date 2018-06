Minnesord: Stig Lindohf

Stig var internationellt erkänd för sina betydande insatser vad gäller projektering och anläggning av oceangående sjökablar för tele- och datakommunikation – en väsentlig del av samhällets fysiska infrastruktur. Det var i slutet av 60-talet som Stig övertygade de ansvariga på Televerket om att det var lönsamt och effektivt att driva sjökabelverksamheten i egen regi, och han tillsåg att fraktfartyget Wartena köptes in och byggdes om till sjökabelskepp.

I samband med att fiberoptiken infördes som ny standard så ökade verksamhetens omfång och ett nytt, större kabelfartyg – c/s Pleijel – byggdes på Jylland under Stigs överinseende. Pleijel sjösattes i Fredericia 1989 och hennes första jobb blev att åtgärda ett stort fel på Tysklandskabeln. Under de följande femton åren byttes all befintlig kopparkabel ut mot glasfiber, och Sverige var under Stigs ledning ett av de länder som var världsledande inom sjökabelanläggning.

Efterfrågan på teknisk offshore-kompetens gjorde att Stig reste över hela världen för att som konsult ge råd och vägledning, beträffande placering av kabelförråd och landfästen, och för nautisk planering av kabelanläggning. Under många år såg Stig Sverige bara i korta perioder, och listan på länder som han besökte blev betydligt längre än de han aldrig reste till. Stig var också en av huvudingenjörerna som projekterade några av världens, vid den tiden, största kabelfartyg, bland annat UAE flaggade c/s Umm Al Anber och Etisalat.

I princip all kommunikation som sträcker sig utanför Sveriges gränser – oavsett om det är telefonsamtal eller e-postmeddelanden – färdas genom en kabel på havsbotten som Stig har varit med om att få på plats. Den resande tillvaron fortsatte även efter pensionen, framför allt till Sydamerika och i synnerhet till Peru, som han älskade. Stig avled den 25 mars 2018 i Lima och sörjs av familj, vänner och tidigare kollegor. Hans aska sprids i Östersjön från Pleijel.