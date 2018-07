Minnesord: Sture Koinberg

Sture Koinberg var en portalgestalt i svensk landskapsarkitektur. Han startade sitt kontor 1971 några år efter att ha utbildat sig i Köpenhamn hos den legendariske professorn C Th Sörensen. Kontoret växte till ett av de största renodlade landskapsarkitektkontoren i Sverige. Detta var under en tid då folk i gemen knappt visste vad en landskapsarkitekt gjorde eller för den delen skulle vara bra för. De offentliga rummen i städerna stod utan relevant bruk. Torgen tjänade som parkeringsplatser och parkerna var ofta övergivna och illa skötta. I den situationen klev Sture Koinberg in i branschen och lyfte frågor om utemiljöernas roll som kvalitet för stadslivet. Det var ovanligt då; idag är det legio. Han var en av de pionjärer som gav yrkesområdet sin moderna definition. Under hans tid blev trädgårdsarkitekten landskapsarkitekt.

Hans huvudsakliga ingång blev bostadsgårdarna. Ganska direkt efter miljonprogrammets slut år 1975 blev det uppenbart att utemiljöerna var den kanske allra sämsta delen av denna omtalade satsning. Sture Koinbergs kontor arbetade med att rusta upp miljonprogrammets miljöer, inte för att de var slitna utan för att de redan från början var undermåliga. Det var ett arbete där landskapsarkitekturen visade sig ha en samhällelig betydelse långt bortom blommor och blader, kanske även bortom estetiken. Det handlade istället om integration, demokrati, delaktighet, och framför allt om människors möjlighet att få kvalitet i vardagen; i det lilla livet. Sture utvecklade detta arbete—som rörde sig om mycket mer än att rita och bygga och som krävde en omfattande social förståelse—till en metod, ett arbetssätt, som ingen behärskade före honom. I Kungliga Konstakademien, där han var ledamot och även under en tid vice preses, hävdade han alltid landskapets värde som grund för alla frågor som rörde den fysiska miljön.

Hans kontor blev en plantskola för unga yrkespersoner som ville lära sig och få luft under vingarna. Han tog generöst emot dem och visste också att puffa dem ur boet när det var dags. Sture var därvidlag ett föredöme. För honom fanns det inga konkurrenter, vi var alla kolleger.