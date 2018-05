Minnesord: Ulla Sallert

De faller bort nu de stora primadonnorna. Förr i världen sa man: ”Om man kan sjunga kommer man till Operan, om man är snygg kommer man till Oscars-teatern”. Ulla Sallert kunde både sjunga och var snygg.

Född i Tureberg, som dotter till Gunnar och Margareta Andersson, kom hon rekordung in på Musikaliska Akademiens solosångsklass 1940 där hon påbörjade sina studier för sångpedagogen Joseph Hislop. Året efter kom en sångelev från Skåne in som hette Birgit Nilsson. Ulla berättade hur blyg Birgit var och mest satt för sig själv. Båda eleverna fick sedan Arne Sunnegårdh som pedagog.

Ulla Sallerts karriär tog snabbt fart. Efter folkparkerna kom debuten i Louis Lajtais operett "Serenad" på Oscars 1944. Succén var given och tidningarna skrev att en stjärna hade fötts på operetthimlen. Ulla Sallert blev Oscars okrönta drottning och motspelarna var alla berömda; Per Grundén, Einar Beyron och Jarl Kulle. Den sistnämnde hjälpte till att ge Oscars en verklig hit 1959 med "My fair lady" och Sallert som en oöverträffad Eliza. Nu var Sallert ett stort namn och kunde välja och vraka bland anbuden. Hon valde Wien och Volksoper redan 1956 med en bejublad "Kiss me Kate".

Men det mest spektakulära anbudet kom från Broadway 1964 där hon fick specialskriven musik som passade hennes röstomfång. I musikalen "Ben Franklin in Paris" höjdes Sallerts och motspelaren Robert Prestons insatser till skyarna. Att de dessutom var ett kärlekspar gjorde ju inte publiciteten sämre.

Med sin breda teater-musikaliska utbildning blev Sallert användbar i både operett-, musikal- och rena talroller. Även visan fick i henne en utsökt interpret och på 40- och 50-talen gjorde hon filmroller mot Nils Poppe, Stig Järrel och Georg Fant.

Ett av Sallerts stora intressen var också astrologi som hon skrev en bok om. Även människans välmående tog hon upp i en bok om fasta.

Hon följde noga yngre generationer, men tyckte de textade dåligt och sa om dessa bedrövliga mikrofoner: ”Till vad nytta?” Hon stöttade Annelie Kinnunens operettverksamhet och besökte hennes föreställningar.

Jag och många minns en glänsande artist som med ett ben i vardera traditionen och nuet alltid gav det som publiken förväntade sig; det bästa. Jag bugar och tackar.