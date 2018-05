Minnesord: Ulla Sallert – stjärnan som aldrig blev en diva

Då och då sa Ulla Sallert att hon inte gillade ordet primadonna, att begreppet inte hörde hemma i vår tid. Hon levde som hon lärde. Trots att hon var stjärna i en rad musikaler blev hon ingen diva. Artistbanan blev ändå vidunderlig.

När hon 1973 fyllde 50 år firades hon stort på Intiman efter en föreställning av ”Can-Can” där hon just sjungit huvudrollen. Einar Nerman hade gjort hennes porträtt, hon fick ta emot Lehármedaljen i guld och Bengt Haslum talade å stampublikens vägnar. Av Jarl Kulle fick hon ett par röda tofflor med anspelning på att hon ju hade varit hans Eliza på Oscars i ”My fair lady” i över två och ett halvt år.

Hon tackade publiken på direkten med att sjunga glansnummer ur musikaler och operetter. Tack vare sin stora professionalitet och en grundmurad sångteknik kunde hon framträda i full kapacitet upp i hög ålder.

Ulla Sallert gick Musikaliska akademins solistklass och tänkte bli romans- och operasångerska som mezzosopran. Men trots detta lägre stämläge kunde hennes röst i bästa stunder närma sig sopranen Elisabeth Söderströms lite vemodiga klang.

Som ung drömde hon om rollen som Carmen som aldrig blev av. Hon extraknäckte i kören på Oscars, operettens och musikalens högborg. Där fick Gustaf Wally syn på henne och inte långt efteråt fick hon en stor roll i operetten ”Serenad” (1944). ”Genombrott i knock-out-stil” skrev Yngve Flyckt i DN om den 21-åriga Sallert.

Rollerna kom slag i slag – ”Annie get your gun”, ”Kiss me, Kate”, ”Guys and dolls”, ”Csardasfurstinnan”. Ulla Sallert prioriterade den anglosaxiska musikalen, vilket var en riktig satsning. Operetten visade sig bli förlorare. Nästan inga verk ur den en gång så digra repertoaren spelas längre. Hon hade dessutom fördelen av att vara mezzosopran vilket passade bättre för många av musikalrollerna.

Hon hade varit Oscars trogen i många år när hon 1959 valdes att sjunga Eliza i ”My fair lady” som vid den tiden hade blivit en gigantisk succé i västvärlden. Teaterförläggaren Lars Schmidt lyckades att få rättigheterna för Europa (utom England) och blev medproducent i Stockholm. Premiären 1959 var Oscars dittills dyraste satsning. Succén uteblev inte. Som Jolo skrev i sin recension: ”Ulla Sallerts charm plånades inte ut ens när hon satt där som en paltig gatans drottning i en stråhatt som var en sorts filial till hennes korg med halvdana violer.”

Tack vare sin stora professionalitet och en grundmurad sångteknik kunde hon framträda i full kapacitet upp i hög ålder.

År 1964 ringde en producent från Broadway och frågade om hon kunde tänka sig den kvinnliga huvudrollen i den nya musikalen ”Ben Franklin in Paris”. Det gjordes en audition. Rollen var hennes. Ingen svensk hade fått ett sådant anbud tidigare. Motspelare blev Robert Preston. Recensenterna var dock inte helt nöjda med Ulla Sallerts insats, men det gjordes en inspelning i New York som finns på Spotify. Den ger ett fint prov på hennes sångkonst.

Efter återkomsten från USA blev det med tiden allt mindre roller. Hennes sista var hertiginnan i ”Lorden från gränden” en bit in på 2000-talet, men självklart var hon ännu på plats på scenen när Oscars fyllde 100 år 2006. Hon fick vara med om att se teatern räddas och slippa falla offer för rivningsvansinnet i Stockholm i slutet av 1960-talet.

Ulla Sallert var även verksam i talroller och en del filmer, till exempel 1990 som Hulda i ”Nils Karlsson Pyssling”. Ett par böcker blev det också, bland annat ”Astrologi: ett sätt att leva” om ett av hennes livsintressen.