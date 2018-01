Minnsord: Leif Thor

Leffe blev bara 72 år. Han dog efter en cancer som man inte lyckades operera bort. Det var egentligen det mest märkliga med hans död: att han förlorade. För Leffe gav sig aldrig. Han var den som för oss visade vad det innebar att alltid se glaset som halvfullt, snarare än halvtomt.

Vi lärde känna Leffe på IBM i slutet av 1970-talet. Han gjorde under sitt yrkesliv något av det man kallar en resa; från att ha börjat som operatör gick han vidare till mycket kvalificerade uppgifter inom utveckling och senare marknadsföring av mjukvara. Han var synnerligen delaktig i en av IBM Nordiska laboratoriers största framgångar: Operations planning and control, som i nya former ännu i dag lever som ett internationellt verktyg inom driftshantering.

Men för oss är dock Leffe seglaren, golfaren, fotbollsvännen och hundälskaren. Vi delade lycka och oro kring våra hundar när de var valpar och när de växte upp. Vi spelade golf i Sverige, Danmark och Sydafrika, och i Tyskland på våra årliga resor för att äta sparris. Och vi åkte till London på fotbollsresor, men eftersom Leffe var Liverpoolfan ingick det alltid i planen att få stå på Anfield Road och sjunga ”You’ll never walk alone”.

Men det var åren på 80- och 90-talen som var grunden till vår vänskap. Åren i skärgårdarna – vare sig de var Stockholms, Ålands, S:ta Annas eller Mälarens. Sol och varma badklippor, dimma och kyla, Mysingen som mötte med sjögång. Stormgryta i ruffen och snittar på hällen. Och Leffe trodde alltid på bättre väder i morgon … glaset var alltid halvfullt. När vi lagt till och vinden pressade på från fel riktning, och vi andra stressade och ville förtöja om sa Leffe: ”Lugn! Det är bara det sista av sjöbrisen”. För det mesta hade han rätt.

Stor och trygg. Ibland visste han bäst. Men vi kom alltid i mål till slut. Och vi, och alla hans vänner, saknar honom så oerhört. Han dog sent en novemberkväll, och vi tror att han kryssade ut i det sista av sjöbrisen. And he did not walk alone.