Nils Hansson: En epok tar slut med Gary Rossingtons död

Mycket av eftermälet lär handla om Lynyrd Skynyrds två mest kända låtar. Den ena hette ”Free bird” och var så lång att skivbolaget sparkade bakut. Den tog formen av en ballad i normallängd, som i stället för att ta slut plötsligt övergick i en utdragen instrumentalsektion som bara fortsatte och fortsatte, i alltmer uppskruvat tempo, minst lika länge till.

Själva låten hade gitarristen Allen Collins skrivit, och texten skrevs som alltid av sångaren Ronnie Van Zant, men Gary Rossington sa sig vara den som satte grunden för finalpartiet.

Med tiden blev låten en publikfavorit som publiken ropade så tydligt efter på liveskivan ”One more from the road” 1976 att folk började göra detsamma på alla möjliga slags konserter, till den grad att ropet ”Free bird” blev en sorts stående evighetsskämt (långt innan någon i Sverige ropat ”spela 'Shoreline'”).

Den andra hette ”Sweet home Alabama” och var ett svar på två beska Neil Young-låtar om den amerikanska södern, ”Southern man” och ”Alabama”, och rymde rader som ”I hope Neil Young will remember/a Southern man don't need him around”. Trots detta var låten så stunsig och medryckande att den blev en jättehit, gruppens genombrott och en av rockhistoriens i dag allra mest sönderspelade låtar.

Den skrev Gary Rossington grunden till, medan gitarristen Ed King adderade lite finlir. Och Neil Young tyckte att det var en så strålande låt att han sa sig vara stolt över att vara nämnd i den. Senare skrev han låten ”Powderfinger” till dem, som Lynyrd Skynyrd planerade att spela in till sitt nästa album.

Fast innan det hann hända hoppade hela gruppen in i ett flygplan som Aerosmith tackat nej till att flyga med veckan före – av säkerhetsskäl – och den 20 oktober 1977 kraschade det i en skog i Mississippi. Ronnie Van Zant, gitarristen Steve Gaines och ytterligare fyra personer dog.

Bara tre dagar tidigare hade bandet gett ut ett album med titeln ”Street survivors”.

Precis som det har sagts om The Allman Brothers Band kan man säga om Lynyrd Skynyrd att musiken skapade framgången men tragedierna skapade legenden. Dessa båda band var portalfigurerna i den så kallade sydstatsrock som tog form under 1970-talet, med grunden i riffbaserad bluesrock, men stort fokus på sväng, samspel och improvisationer.

För att verkligen kunna sträcka ut hade Lynyrd Skynyrd inte mindre än tre gitarrister, som alla turades om att spela solo. Dessutom hade de tre körsångerskor, som satte extra skjuts bakom refrängerna.

Det tog några år att läka efter olyckan. Gary Rossington hade brutit båda armarna, ena benet och skadat flera inre organ. Men 1980 bildade han Rossington-Collins Band, tillsammans med sin gamle kumpan Allen Collins. Där var det en kvinna som sjöng, Dale Krantz, som Gary Rossington gifte sig och fick två döttrar med.

Tio år efter kraschen samlade sig så en rad av de överlevande 1987 till en återförening av Lynyrd Skynyrd, med Ronnie Van Zants lillebror Johnny vid mikrofonen. Dock utan Allen Collins, som var förlamad efter en bilkrasch året före. Och Dale Krantz-Rossington var nu en av körsångerskorna.

Återföreningsturnén genererade ett livealbum 1988, första nya studioalbumet kom 1991 och i dag är Lynyrd Skynyrds katalog efter olyckan mer omfattande än katalogen före. Även om det sällan har avspeglats i låtlistan på bandets konserter.

Vid det här laget har närmare trettio personer varit med i bandet, körsångerskorna oräknade, och avskedsturnén som inleddes 2018 skyltades om efter pandemin. Av de ursprungliga medlemmarna var Gary Rossington sist kvar i livet, så en epok tar slut med honom.

Fast gitarristen Rickey Medlocke, medlem från 1996, var faktiskt också med redan 1971–72 – då som trummis. Nu driver han vidare bandet med Johnny Van Zant och de andra. I sommar turnerar de i USA med ZZ Top.