Nils Hansson: Världsartisten som valde att stanna hemma

Kanada är ett land känt för banbrytande singer/songwriters. Leonard Cohen, Joni Mitchell och Neil Young hör till den absoluta eliten, exceptionellt framgångsrika, hyllade och stilbildande.

Gordon Lightfoot nämns sällan bland dem, men frågan är om han inte var ännu större på hemmaplan. Inte minst för att han, till skillnad från de nyss nämnda, stannade kvar i Kanada och visade hur man trots det kunde bli en världsartist som toppar USA-listan.

Han behöll även sin ställning som nationalhjälte när skivkarriären dalade. Få artister har fått fler priser och utmärkelser, inklusive en bronsstaty i födelsestaden Orillia, och i Massey Hall – Torontos svar på New Yorks prestigefyllda Carnegie Hall – lär Gordon Lightfoot genom åren ha spelat mer än 170 gånger.

Gordon Lightfoot stannade kvar i Kanada och visade hur man trots det kunde bli en världsartist som toppar USA-listan

Ändå är det möjligen som låtskrivare han har gjort allra störst intryck. ”Early morning rain” är en folksångsklassiker av det slag alla har hört och nästan lika många har tolkat, inklusive både Elvis Presley och Bob Dylan. ”If you could read my mind” blev en annan sorts evergreen, inspelad av Barbra Streisand och Liza Minnelli – även om Frank Sinatra aldrig slutförde sin version. Den elaka ”For lovin’ me” var som gjord för country­artister som Johnny Cash och Waylon Jennings. Och så sent som förra månaden gjorde Depeche Mode en tolkning av Gordon Lightfoots ”Sundown” under en inspelning för brittiska BBC. För att bara nämna några.

Lustigt nog är första träffen på hans namn i DN:s arkiv en bröllopsannons. Den 6 april 1963 gifte sig Gordon Lightfoot med svenska Britta Olaisson i Seglora kyrka. Han var då tjugofyra år gammal och hade gett ut ett livealbum med folkduon Two Tones, men karriären hade knappt börjat.

Äktenskapet höll i tio år, eller kanske mindre – skilsmässolåten ”If you could read my mind” gavs ut tre år innan skilsmässan genomfördes. Två barn blev det, sedan fick Lightfoot två till med andra kvinnor. Och ytterligare två när han 1989 till slut gifte om sig igen. Hans tredje fru är nu änka.

Ett tydligt avstamp i karriären kom 1965, när Gordon Lightfoot skrev kontrakt med den beryktade managern Albert Grossman, som även hade Bob Dylan som klient. Dylan var redan ett fenomen, men har senare sagt att han såg Lightfoot som en mentor – både då och i många år framöver.

Det är också runt 1965 som Gordon Lightfoots låtar börjar spelas in, av stjärnor som Ian & Sylvia, The Kingston Trio, Judy Collins och Marty Robbins. 1966 kommer första albumet, som inleder en tät, jämn katalog av musik som nästan undantagslöst låter lätt, mild, varm och melodiös, och där Gordon Lightfoot sjunger med en så ren och välmodulerad röst att han kan misstas för lättviktig nästan jämt – även när det handlar om ond bråd död, svartsjuka, politisk oro eller egen hjärtlöshet.

Den dimensionen fick man liksom upptäcka själv. Många hörde nog aldrig annat än det belevade tilltalet, men även det räckte en bit.

Det stora undantaget heter ”The wreck of the Edmund Fitzgerald” och är en berättande folksång med många verser om ett fartyg som går under med man och allt. Den gavs ut 1976 och blev Gordon Lightfoots sista odiskutabla klassiker, en kärv visa som lät som att den sjungits i generationer – men den skrevs om en tragedi som just hade varit på nyheterna, ett fraktfartyg med järnmalm som sjönk i hård vind på Övre sjön i november 1975.

Tjugonio man fanns ombord, ingen av kropparna har hittats. Och när nyheten om Gordon Lightfoots död blev känd ringde sjömanskyrkan i Detroit trettio gånger – en för var och en av de förolyckade sjömännen och en för mannen som gjorde dem odödliga.