Oli Herbert – den nördiga gitarristen som fostrade en ny hårdrocksgeneration

Oli Herbert var kanske ingen revolutionär. Ändå var det han som, tillsammans med sitt nu vingklippta band All That Remains, skapade blåkopian för en hel subgenre.

Herbert växte upp någonstans i den amerikanska delstaten Massachusetts. Mer detaljerad information än så har han, karaktäristiskt nog, inte berättat. I samma anda sammanfattar han i intervjuer sin high school-identitet med två ord: ”Ensam metalkille”.

Som så många före honom tog han till gitarren för att ventilera sin tonårsångest. Efter en slapp spelning med sitt slappa första band Black Friday – bestående av slappa solon som försökte imitera Slayer – fick han en rejäl uppläxning av en äldre musikskoleelev. Herbert insåg att det bara fanns en väg framåt. Att öva.

Insikten kom att definiera honom. Han valde bort den rock’n’rollivsstil som lockade och bestämde sig för att studera sitt instrument. Efter tusentals övningstimmar, två års skolning i jazzgitarr och lika lång tid av kompositionsstudier satt han till slut med kandidatexamen i hand. Men rockstjärnedrömmen hade inte falnat. Den hade växt.

Så, 1998 bildades All That Remains (ATR). Bandet riktade blickarna mot metalscenens mittpunkt vid den tiden: Göteborg. Där hade de långhåriga tonåringarna i In Flames revolutionerat genren genom att blanda Iron Maiden-harmonier med rå dödsmetall. ATR imponerades och imiterade. Debutskivan ”Behind silence and solitude” blev en tämligen tråkig kopia.

Men sedan träffade de Adam Dutkiewicz. Producenten, låtskrivaren och multiinstrumentalisten som var en sorts barnmorska för 00-talets moderna amerikanska metal. Tillsammans med Dutkiewicz skapade de det perfekta exemplet på den stil han redan börjat snida fram – poppig, sentimental metalcore.

Metalcore är en subgenre det bråkas om. Men oavsett vad puritanerna säger så kopplar en förkrossande majoritet ihop termen med det ATR gjorde på 2006 års album ”The fall of ideals”. Hårt rytmiska gitarriff och intensiva dubbelkaggetrummor blandat med skönsjungna poprefränger i en superpolerad studioproduktion. Oli Herbert skrev nästan all musik.

Faktum är att många av dagens allra råaste metalfans, de som helst duschar i ritualoffrat grisblod framför scen, hittade in den här vägen. Men det skulle de aldrig erkänna.

Hitten var ett faktum. Snart hade bandet sålt 100 000 exemplar, spelat inför gigantiska festivalpubliker och nått en ny generation unga outsiders. Skivan blev ett definierande dokument för den subgenre som ledde 00-talets ”alternativa” till hårdrocken. Sida vid sida med Bullet For My Valentines gråtmilda bilddagboken-ballader och Killswitch Engages hurtiga arenadängor bildade Oli Herberts kompositioner ett stycke rockhistoria.

Till följd av succén blev Herbert tvungen att lägga ned en av sina viktigaste verksamheter: Undervisning. Men mot slutet av sitt liv återkom han dit. I flera inspelade lektionssamlingar lyser den starka kärleken för instrumentet, och önskan att eleverna ska få uppleva samma sak, igenom. Det är en mjuk pedagog som möter tittaren.

Mot slutet sprang tiden också ifrån ATR:s generationsspecifika sound. Herbert svarade med att skriva ännu poppigare låtar – till de flesta fans och kritikers förtret. Men kanske var de blödiga rockballaderna inte riktade till redan invigda. Kanske ville Oli Herbert helt enkelt bjuda in ytterligare några ensamma högstadiekids till hårdrocken.