Olyckan gav hennes liv en annan mening

1972 lekte livet för familjen Gentele. Marits man, operaregissören Göran Gentele, hade just tackat ja till toppjobbet som chef för Metropolitanoperan i New York.

Inte utan vånda, förstås. Men nu hade han pratat med styrelsen, grillats av facket, vädrat sina idéer om en experimentscen på Met. Göran Gentele var världsberömd för sina uppsättningar, inte minst av ”Aniara”, till Karl Birger Blomdahls musik.

Familjen skulle bara ta en kort semester bland Sardiniens karga berg. De satt i bilen och sjöng, Göran och hans flickor: Marit och döttrarna Cecilia, 20, och Beatrice, 14 år och deras halvsyster Jeanette Gentele, 27.

Marit minns glädjen, hur alla sjöng av hjärtans lust. Och så skuggan av en lastbil. Sedan ingenting, förrän Marit och Jeanette Gentele vaknade upp på ett litet sjukhus, båda svårt skadade. Göran Gentele var död, liksom de två yngre döttrarna. Rubrikerna i Sverige blev stora och svarta.

– På sjukhuset berättade Jeanette att hon var gravid. Jag sa att de fick inte röntga henne, för Guds skull. Vi har hållit ihop, Jeanette och jag. När Arvid föddes var jag med på BB, bland alla papporna.

Vägen tillbaka tog flera år.

– Operans förre danschef Erik Bruhn bjöd mig till sin stuga utanför Köpenhamn och byggde upp min kropp igen, sena för sena, precis som han tränade sina dansare.

Marit Gentele Gruson är uppväxt i Karlstad, där hennes styvfar Isak Bergson var delägare i en stor konfektionsfabrik. Men både grosshandlare Bergson och hans fru Greta brann för konst och teater. Isak Bergson skrev hellre revyer än satt på kontoret.

– I vårt hem samlades turnerande sångare och artister, mamma hade själv varit skådespelare. Och de stora Värmlandsmålarna med den bullrande Gustaf Fjaestad i spetsen festade till morgontimmarna. Innan de gick hade de hängt om pappas tavlor, eller skruvat hjulen av möblerna.

Efter kriget uppmuntrades Marit och hennes syster Ann, som målade, att flytta till Stockholm. Marit gick på Dramatens elevskola och Ann på Konstakademien. De hyrde en våning på Mäster Samuelsgatan och höll salong. Alla var där, med Ingmar Bergman i spetsen. Han ville gärna ha bordsseans, och röt åt gästerna att vara tysta och inte störa andarna. Efter seansen satt han i trappuppgången och tröstade gråtande flickor.

– Han frågade mig en gång hur jag kunde stå emot hans tjuskraft? Jag sa att det berodde på att han var en ormtjusare, men jag var ingen orm.

Marit träffade Göran Gentele på Dramaten, där hon spelade i hans elevuppsättningar. Men egentligen gillade hon inte att stå på scenen.

– Jag är ingen exhibitionist. Jag var väl lite snygg, men det krävs mer för att betvinga en publik – då behövs det tjuskraft ... Jag hade hellre velat regissera.

Genom Göran Gentele kom Marit in bakom scenen, både på operan och filmen. På femtiotalet signerar Göran Gentele några lätta och luftiga filmkomedier, bland annat ”Leva på hoppet” och ”Fröken April”. De har en modernt rolig ton. Marit Gentele var med både som manusskrivare och scripta.

– Det skojigaste med inspelningen av ”Leva på hoppet” var att lyssna på Jarl Kulles och Per Oscarssons gnabb. De var helt olika, men gillade varandra. Per försvann ibland med en bunt broschyrer. Han var sjundedagsadventist, och missionerade i omgivningen. Jarl Kulle å sin sida var nationell och konservativ, och svärmade för Karl XII. Per retade honom, men Jalle tog inte illa upp. Jalle hade problem med hyn, och Per beordrade honom att äta morötter. Jarl åt morötter tills han blev illröd, och fick sminkas om.

Marit Gentele Gruson med sin man Göran 1967. Foto: Roger Tillberg/TT

Efter olyckan på sjuttiotalet flyttade Marit Gentele till New York, där hon blev nära vän med Jeanette Bonnier. Hon träffade snart sin andre man, Sydney Gruson, som var journalist och satt i ledningen för New York Times.

– Tidningsvärlden och teatervärlden har många likheter. Det var roligt att vara med när pressarna gick i gång, en sorts direktsändning. Genom Sydney fick jag kontakt med politikens värld. Vi blev bekanta med Kissinger, som kallade mig ”sin lilla socialist”. Jag presenterade honom för Olof Palme.

På äldre dar har Marit blivit sambo med sin två år yngre syster, målaren Ann Bergson Romyn. De delar vardagen i våningen på Upper East Side, och har alltid mycket att prata om.

Marit Gentele Gruson säger att hon har hjärtat till vänster. De senaste fyra åren har hon levt med hjärtat i halsgropen:

– Högervridningen under Trump har varit chockerande. Det är tragiskt och pinsamt att denne figur fått representera Amerika. För Amerika med alla sin fel och brister är ett framåtsträvande land. Det mest stimulerande med att bo i New York är att få gå ut på gatan och möta hela världen. Alla dessa olika människor – som är USA.