Sverker Sörlin: Gunnar Brobergs böcker är alla inbjudande och generösa

Gunnar Brobergs hållning rymdes i det på samma gång ödmjuka och upphöjda småleendet. Vad som än kom på tal, och det kunde bli precis vad som helst, fanns det en annan plats att se det från. Det finns alltid något större än det som vår fattiga blick kan fånga. Allt vi vet är att vi aldrig kan veta allt.

Kanske kom den hållningen ända från prästgården hemma i Sörmland efter kriget. Skaparen är stor. Steget var inte så långt till Linné, vars människosyn blev hans avhandlingsämne i Uppsala, ”Homo Sapiens L.” (1976). Efter att ha studerat denne svenske storskapare under sex årtionden blev hans Linnébiografi klar, ”Mannen som ordnade naturen” (2019).

Gunnar talade mjukt, sökande. I samtal kunde han humma och blicka mot fjärran som i undran. På podiet kunde han ibland verka osäker, blyg. Också Historien är stor.

Han var mer intresserad av delen än av helheten. Kanske var det därför han fick så många priser. Böckerna är alla inbjudande, generösa. Som läsare lockas man vidare in i myllret. Som Alice i Underlandet. Han skrev om det avvikande: monster, otrevliga typer, piller och panacéer. Hans vänner var djuren, renen, lodjuret, filfrassen (järven), girafferna på Hagenbecks zoo. Han trivdes bland naturalie­kabinett och herbarier, och rörde sig som vesslan bland småtrycket i Carolina Redivivas gömslen.

Han trivdes bland naturalie­kabinett och herbarier, och rörde sig som vesslan bland småtrycket i Carolina Redivivas gömslen.

Han stannade inför gåtan, det oförlikneliga. Skrev ”Kattens historia” (2004). Så ”Nattens historia” (2016). Vi kunde fått rattens historia, hattens historia ... Han var en varia-människa, skrev om anti-ämnena. Tingens särart var hans väg till sammanhang. Augustpriset fick han just för ett samlingsverk, ”Gyllene äpplen” (1991), svenska texter genom tusen år.

Få har som Broberg levt upp till Abraham Flexners motto, ”the usefulness of useless knowledge”. Från Linnés gammaltestamentligt hämnande Gud – rätt perifert i välfärdsstaten – gick han till rasteorier. När debatten om steriliseringar bröt ut hade hans fria grundforskning nått politisk laddning. Han skrev ”Oönskade i folkhemmet” (1991) med Mattias Tydén. Fick uppdrag i steriliseringsutredningen och gav ut en bok i USA, ”Eugenics and the welfare state” (1996). Antropocens världsbild gick han tidigt in i med ”Tsunamin i Lissabon” (2005). Mot slutet kommenterade han sakkunnigt och eftertänksamt statyvältningar inför medier när och fjärran.

När Linnésällskapets årsskrift landat på hallgolvet har jag i alla år börjat bak­ifrån, med Gunnars ”notiser och meddelanden”, en kavalkad av Kleinkunst, dilettantism i den goda mening av ordet som vetter mot kärlek och omsorg. I botten av texterna fanns allvaret och medkänslan med offren. I ”Var Linné rasist?” (2020), låter han sitt livsverk möta världspolitikens Black lives matter, i full sympati. Men tillägger ”att historien inte kan handla om ’rena’ personer, för då hör ingen dit”. ”Mot slaveriet!” (2020) är en påminnelse om att historiens moraliska ögonblick alltid är nu.

Linnébiografin krönte ett av våra finaste författarskap på sakprosans fält. Han bröt mot alla regler, som den kan göra som känner dem fullständigt. En tredjedel av texten är citat. Den är pratig, stannar vid detaljer, upprepar sig, tappar linjerna, hålls inte samman av någon tes eller teori. Just därför är det en underbar bok. Den är sitt eget gravitationsfält, genom inlevelsen i alla de svagheter och storheter som var Linnés liv. Ett föga förebildligt, kanske, men Gunnar Broberg skrev det, och allt annat han skrev, med den förståelse och ömhet som varje människa är värd.

Vi sågs i Lund bara dagar innan bortgången på en europeisk humaniorakonferens. Berättade vad vi skrev på. Plötsligt tog vi varandras händer, höll dem en lång stund. Hans var egendomligt varma och mjuka.