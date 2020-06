De senaste dagarna har varit turbulenta för mitt digitala jag. Det började på Twitter med de fruktansvärda bilderna på hur George Floyd stryps till döds av polisen i Minneapolis. Efter det har mitt twitterflöde förvandlats till en renodlad krigszon med obscena bilder på demonstranter som förstör egendom, stjäl från affärer och sätter byggnader i brand.

Detta har varvats med fredliga demonstrationer, politiska trådar som försöker mana till lugn samt allehanda käbbel från folk på olika ringhörnor i den djupt splittrade politiska opinionen. Samtidigt kryllar det av allehanda bot-konton som förser varje Twittertråd med ammunition och uppviglar till fortsatta stridigheter och en än mer aggressiv diskurs. Det blir minst sagt svårnavigerat.

Coronakrisen och dess förödande politiska konsekvenser var till synes bara uppvärmningen till detta huvudnummer av polishat och auktoritetsmisstro. Kanske är det ett resultat av att folk har varit strandsatta i sina hem.

Kanske har folk fått nog av all polisbrutalitet som sker i USA. Men faktum kvarstår att responsen efter Floyds tragiska död har överträffat alla tidigare liknande händelser.

Människor vill se en förändring och ändamålet helgar alla medel. Så långt är allt förståeligt. USA har länge varit en krutdurk som bara saknat en sista gnista. Dessutom stundar ett presidentval i november och man kan anta att utländska intressen i ännu högre grad än tidigare kommer att försöka påverka utfallet.

Det blir dock absurt när jag ser bilder från demonstrationer i Europa och nu även Sverige. Tusentals människor samlas tätt packade trots månader av hägrande pandemi.

Demonstranter i Stockholm skriker generaliserande svordomar om polisen och det gör mig konfunderad. Är de arga på den amerikanska polisen? Eller alla poliser, även den svenska?

Jag förstår att folk är arga på den systematiska rasism som genomsyrar det amerikanska samhället och att vita människor har vissa privilegier, men jag tycker att de svenska demonstranterna ska ta en stund och tänka på deras svenska privilegier i stället.

I Sverige blir inte mörka personer dödade av polisen bara för att de är mörka. Det finns möjligheter för alla, oavsett bakgrund, att förverkliga sina drömmar. Vi lever i ett av världens friaste och mest öppna samhällen.

Jag säger inte att vi i Sverige är helt skonade från problem på samhällsnivå, men låt oss ta en stund att tänka efter. Det finns otaliga auktoritära stater där människors åsikter förtrycks och korrupta poliser behandlar folk som djur. Är vi så törstiga efter gemenskap att vi behöver applicera och importera andra länders problem på oss själva?

Kanske är det så enkelt att passivitet föranleder aktivism. Coronakrisen har tvingat folk att begränsa sitt sociala liv och nu ser folk en möjlighet att sluta upp bakom något, att finna en djupare mening. Detta trots att problemet i fråga befinner sig på andra sidan Atlanten.

Identitetsvänstern säger att den strukturella rasismen även återfinns här i Sverige, men då kvarstår frågan: Är det värt att bryta mot reglerna om social distansering för att demonstrera mot ett problem i ett annat demokratiskt land?

Det är heller inte en effektiv strategi att göda offermentaliteten genom att stämpla folk som rasifierade och uppmana dem att se världen genom detta filter. Vi borde fokusera på individens frihet och förmåga – det om något är en positiv aspekt som vi kan importera från USA.

Är man en äkta aktivist finns det en hel buffé av frågor att brinna för. En miljon uigurer är fast under koncentrationsliknande former i Kina. Homosexuella förföljs i Ryssland. Jemen har varit i lågor under flera år och det sker otaliga hemskheter över hela världen varje dag. Ändå är det specifikt ”Black Lives Matter” och hatet mot polisen som mobiliserar unga personer i Sverige i dag och som får dem att riskera utsatta gruppers hälsa genom att exponera sig själva och andra för covid-19.

Alla dessa aktivister borde byta fokus och i stället ta ställning mot det normaliserade våldet, gängkriminella personers offentliga avrättningar av varandra samt de avskyvärda rånen som sker på daglig basis här i Sverige. Det är, enligt min mening, ett oändligt större problem för oss än polisbrutalitet och rasism i USA.

Att det sker hemskheter i världen är ett faktum, men låt oss inte adoptera andra länders problembild. USA kan och bör hantera sina inrikespolitiska frågor själva.

Själva borde vi fokusera på att få ordning på pandemin som skördat alltför många offer. Jag hoppas innerligt att vandaliseringen och anarkin som just nu äger rum i USA inte sprider sig till Europa, men året är 2020 och ingenting skulle förvåna mig.

För min egen del börjar jag med att stänga av förhandsvisningen av videos på Twitter. Det sista jag behöver just nu är att tvångsmatas med narrativ från andra sidan världen. I stället är jag glad och tacksam att jag bor i Sverige. Det borde du också vara!