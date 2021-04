Insändare. ”Alva och Gunnar Myrdal ville ta sina liv hand i hand i soffan”

Min mor, Alva Myrdal, fick tre år av fruktansvärt lidande tills hon slutligen, 84 år gammal, avled i februari 1986. Hon hade tre år tidigare insjuknat med talrubbningar, som kom allt oftare. En godartad hjärntumör upptäcktes. Min mor hade haft tre hjärtattacker, men efter långt övervägande beslutades om operation.

Min syster kom från USA. Vi hade flera samtal med läkarna om min mors tillstånd och möjligheter. Läkarna fick av oss det av min mor noga uppskrivna och undertecknade livsslutsdirektiv.

Alva följde intensivt alla överläggningar. Operationen var riskfylld. När prognosen beskrevs blev det klart för oss alla att min mor ville dö. Oförmögen att tala och skriva rev hon ur en tidning ut bokstäver och lade dem samman till budskapet: JAG VILL DÖ.

Operationen ändrade inte läget. Min mor fortsatte att lida, och visade ofta sin lilla rivna text. Hennes ögon uttryckte djup sorg.

Hon fick uppleva hur hennes förståndskrafter föll bort. Hon hade ingen demens, hon upplevde, kände och tänkte – men tappade allt fler av sina förmågor.

Min far Gunnar, svårt parkinsonsjuk och med tilltagande blindhet, kom en gång i veckan med färdtjänst på besök. De hade vid tilltagande sjukdom under föregående år förklarat för oss hur de ville avsluta sina liv tillsammans.

De ville följa det exempel författaren Arthur Koestler och hans hustru Cynthia utgjorde. Dessa tog sina liv tillsammans, sittandes hand i hand i soffan. Hon berättade om Vilhelm Mobergs exempel, och om andra, men det blev omöjligt för dem.

Vi upplevde att alla, inklusive palliativläkarna, gjorde vad de kunde för min mor. Hennes lidande var dock bortom all behandling. Det kunde bara lindras av det hon längtade efter, att stilla och värdigt få somna in. Min mor led inte av någon depression, hon var klar och fullständigt medveten om sin situation. Just därför ville hon dö.

Jag hade när de var gamla och trötta hört om deras önskan och sett hur de skrivit ner den. Då hade jag inte vetat mycket om dessa saker. Min mors långa lidande fick mig att förstå hur grym den lag är som tvingar människor att fortsätta lida när de mer än något önskar att på ett värdigt sätt få lämna ett liv, som förvandlats till en ren plåga.

Jag stödjer nu dem som verkar för denna möjlighet. Jag ser ständigt framför mig Alvas förtvivlade längtande ögon och minns Gunnars hjälplöshet inför samhällets grymhet. Deras lidande kunde ingen palliativ vård lindra.