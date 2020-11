Sveriges strategi skyddar inte vårt lands befolkning. Den ledde under våren till höga dödstal och hög sjuklighet i långtidscovid.

Coronasmittade i Sverige, Tyskland, Danmark, Finland och Norge under 2020. Källa: Our world in data

Om vi tittar på kurvan över antalet rapporterade nya fall per miljon invånare ser vi att antalet dödsfall i Sverige, till skillnad från våra grannländer, inte gick ner i maj, utan började minska först i slutet juni. Sveriges ineffektivitet framgår bland annat i en rapport från den västliga samarbetsorganisationen OECD.

Nedgången kom först ett par veckor efter det sommarlovet börjat. Smittan gick ner i samband med semestrarna i juli när kontaktytorna minskade samtidigt som viruset inte trivdes i sommarvärmen.

De höga dödstalen, som till stor del fanns hos personer över 70 år, hade då minskat till ett fåtal per dag. Äldre hölls isolerade och kunde undgå att bli smittade.

Mot slutet av sommaren hade vi ur smittosynpunkt en liknande situation som våra grannländer och därmed en chans att byta strategi och anpassa oss till övriga Norden. Den chansen tog inte politikerna eller Folkhälsomyndigheten, som ansåg att vi hade högre immunitet i samhället, vilket skulle ge oss en lugnare höst än våra grannländer.

I efterhand har statsepidemiolog Anders Tegnell erkänt att myndigheten missbedömde immunitetsnivån. Därefter felbedömde Folkhälsomyndigheten läget igen: öppnade alla skolor samtidigt, lättade på restriktioner om hur många som fick mötas och släppte ut äldre ur isoleringen – utan adekvat smittspårning och karantänssättning av smittade och utan rekommendationer om munskydd.

Smittokurvorna visar tydligt vad detta ledde till. Sverige har under hösten haft en betydligt snabbare tillväxt av antalet insjuknade per miljon invånare än våra grannländer. De höga infektionstalen leder snabbt till en stor sjukdomsbörda.

Sverige hade den 23 november 4440 nya fall och 32 dödsfall per dag (rullande 7-dagars medelvärde). Per capita har vi runt fyra gånger så många nyinfekterade som i Norge, tio gånger så många som i Finland med liknande befolkningstäthet som vi och mer än dubbelt så många som i Danmark, trots att Danmark har en betydligt högre befolkningstäthet.

Siffrorna är dock ännu värre för Sverige eftersom antalet rapporterade nya fall också beror på hur många som testats. Danmark har totalt testat cirka fyra gånger fler än Sverige, medan Norge och Finland testat ungefär 1,5 gånger fler än Sverige.

Om man testar dubbelt så många personer identifieras 60 procent fler positiva. Efter en sådan justering har Sverige väl över tre gånger så många infekterade som Danmark i stället för de drygt dubbelt så många. En jämförelse av dödstalen ger en ännu större skillnad.

Jämförelsen mellan Sverige och våra grannländers utveckling av epidemin under hösten påminner på ett avslöjande sätt om situationen i våras. Epidemin är under kontroll i våra grannländer, på grund av de åtgärder de vidtagit, men inte i Sverige. Det finns ingen annan rimlig förklaring till smittans snabba utbredning i våras och nu under hösten än Sveriges egensinniga strategi.

Ett högt smittotal leder till stort lidande för drabbade individer och enorma samhällskostnader. Detta hade kunnat undvikas. Med en annan analys kunde vi ha kväst smittan under början av hösten och harmoniserat vår strategi med övriga nordiska länders.

Nu kommer dödstalen att gå upp och ännu fler bli långtidssjuka i covid-19. Situationen är allvarligare än i våras eftersom smittan nu är spridd över hela landet.

Nu krävs strikta restriktioner, fysisk distans, adekvat testning (inklusive nya snabbtester), smittspårning, karantänssättning och smittbarriär genom munskydd. Varje individ måste ta sitt ansvar och undvika att träffa andra.

Situationen är allvarlig. Regeringen tog den 16 november taktpinnen ifrån Folkhälsomyndigheten. Statsminister Stefan Löfven meddelade då att antalet personer i allmänna sammankomster begränsas till högst åtta.

Samtidigt går hundratals, i vissa skolor tusentals, elever genom skollokaler och matsal varje dag – i många skolor med infektiösa viruspartiklar i luften. Stora träffytor kvarstår även på arbetsplatser, i kollektivtrafiken och i affärer. Ingen rekommenderas bära munskydd, inte ens i sjukvården vid omhändertagande av personer som tillhör riskgrupper.

Att Sverige sticker ut jämfört med våra grannländer beror på en ovilja att agera utifrån tillgängliga vetenskapliga data. Den svenska strategin medför hög smittspridning och utsätter många för sjukdomsrisk och utgör ett hot mot folkhälsan. Den svenska coronastrategin är i grunden oetisk.

Strategin har lett till att Folkhälsomyndigheten låtit infektionen sippra ut i befolkningen. Det har skett genom genom att tillåta öppna gymnasieskolor, fullsatt kollektivtrafik i rusningstrafik, inga krav på munskydd och ingen karantän av smittade kontakter. Folkhälsomyndigheten avviker i sina bedömningar och råd från världshälsoorganisationen WHO, den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och internationellt ledande forskare och experter.

Attityden gentemot allmänheten har varit överslätande och lugnande. Ett exempel är Folkhälsomyndighetens bedömning från den 27 oktober: ”Vi är inte riktigt där än, för situationen är ändå hyfsat under kontroll.”

Myndighetens attityd genomsyrar hela smittskyddsarbetet. Enskilda smittskyddsläkare har klagat över att inte ha kunnat agera som de funnit lämpligt ur epidemiologisk synpunkt. De har heller inte fått adekvata resurser från regionerna.

Genomförandearbetet har generellt hämmats av en ineffektiv organisation och oklar fördelning av ansvar mellan regering, regioner, sjukvården och smittskydd. Inget ansvar har utkrävts.

Politiker och ledningen för ansvariga myndigheter verkar inte på något avgörande sätt dragit lärdomar av misstagen från i våras. Varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen, som bär det yttersta ansvaret, har klarat av sin uppgift att skydda svenska folket från covid-19.

Vårens och höstens misslyckanden är ingen slump. Det är dags att utkräva ansvar av de beslutsfattare som varit villiga att riskera befolkningens liv och hälsa i tron på denna oetiska strategi.

Drygt 6500 personer har hittills dött i Sverige. Många fler kan behöva leva med allvarliga kroniska besvär – också unga människor. Och det värsta har vi kanske framför oss nu i vinter om inget drastiskt görs för att vända utvecklingen.

De nyligen vidtagna åtgärderna med alkoholförbud efter klockan 22 och färre som får mötas är inte kraftfulla nog. Det tar 2-3 veckor innan de ger effekt. Det är för lite och för sent. Statsministerns tal till nationen den 22 november underströk visserligen allvaret, men innehöll inga nya initiativ.

Det är dags för ett mer lyhört och empatiskt ledarskap som ger vår befolknings hälsa högsta prioritet och som agerar utifrån tillgänglig vetenskap.