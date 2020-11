Det finns stora hål i den svenska coronastrategin som måste täppas till om vi vill få ner smittan snabbt i väntan på vaccinens ankomst. Det kan enklast ske genom att följa världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer, som Folkhälsomyndigheten till stor del ignorerat under pandemin.

● Asymptomatisk smitta. Ungefär hälften av alla smittotillfällen sker innan den som bär på viruset vet att hen är sjuk. Därför ter sig rekommendationen ”stanna hemma om du är sjuk” ganska lam. Enligt WHO är man som mest smittsam två dagar innan man visar symptom.

● Luftburen smitta. Små droppar, aerosol, kommer ut ur våra näsor och munnar när vi talar, sjunger och hostar. Man kan tvätta händerna bäst man vill – om man tillbringar tid inomhus med en smittad person kan man ändå bli smittad. Att hålla avstånd räcker inte. Tiden och ventilationen är också viktiga faktorer. WHO säger att man ska undvika stängda rum och rekommenderar vädring och ventilering som ett sätt att minska smittspridning.

● Ansiktsmask. Kanske är det svårt att inse varför denna är så viktig eftersom Folkhälsomyndigheten beskriver viruset som enbart en kontakt- och droppsmitta. Men hälften av smittotillfällena sker innan personen är sjuk och viruspartiklar kan hänga kvar i luften efter en infekterad person har lämnat ett rum. WHO är tydlig med att ansiktsmask är ett skydd i sådana situationer.

● ”Testa, testa, testa!” Det var uppmaningen från WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom den 16 mars. Några dagar innan hade Sverige slutat testa brett. Uttalandet fick ingen verkan på Sveriges strategi. Det är tydligt att testningen fortfarande inte rustats upp tillräckligt eftersom alla som behöver testa sig inte får det. Det leder till en missvisande bild av vad som pågår i Sverige och kan bidra till att befolkningen inte inser situationens allvar.

● Karantän. WHO rekommenderar två veckors karantän för dem som haft kontakter med konstaterade covid-19-sjuka, medan Folkhälsomyndigheten rekommenderar en vecka. Inkubationstiden, den tid det tar mellan det man smittas och när sjukdomen bryter ut, är 2–14 dagar. Karantänstiden är alltså kortare än det tar för en del att bli sjuka. I Sverige riskerar vi därför att återgå till arbetet precis när vi är som mest smittsamma, två dagar innan sjukdomsutbrott. Dessutom ska enligt WHO alla som varit i kontakt med en smittad isoleras, även barn som ofta inte visar några symptom, fast de är infekterade.

● Smittspårning är ett viktigt verktyg i kampen mot smittan, enligt WHO. I Sverige ska de sjuka ta hand om det själva.

● Flockimmunitet. WHO anser att försöka uppnå flockimmunitet genom att låta viruset spridas fritt i ett samhälle kommer att leda till att många dör som inte behövt dö med andra restriktioner på plats. Folkhälsomyndigheten framhäver procenten immuna i vårt samhälle som något positivt, men varje immun person är ju ett bevis på fallerad smittkontroll.

Alla medlemsländer i WHO har accepterat deras konstitution. I den står det att WHO ska ”act as the directing and co-ordinating authority on international health work” (”agera som den ledande och koordinerande myndigheten för internationellt hälsoarbete”). Hur ska det gå till om alla länder som Sverige skulle säga att vi ”kan bäst själv”? Vill Sverige verkligen fortsätta att vara medlem i WHO om vi inte värderar deras råd?

I OECD:s rapport jämfördes västländernas olika strategier. Sverige kom ut som sämst i klassen.

På sociala medier ber vi varandra att hålla i, hålla ut. Jag skulle vilja ändra denna slogan till ”gör om, gör rätt”.