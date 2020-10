I Sveriges Radio intervjuades nyligen Andrea Ammon, chef vid European centre for disease prevention and control (ECDC). Hennes budskap till Sverige var: bär ansiktsmask när avstånd inte kan hållas.

Risken att bli smittad av covid-19 minskar med 80 procent om båda personerna använder ansiktsmask. Den amerikanska hälsomyndigheten CDC har kommit fram till att 100.000 liv kunde ha sparats om alla använt ansiktsmasker. Världshälsoorganisaitonen WHO har sedan länge rekommenderat ansiktsmask av tre lager tyg.

I Sverige har Folkhälsomyndigheten (FHM) lovordats för sin konsekventa hållning i sina rekommendationer. Genom att konsekvent säga nej till användning av ansiktsmask (som ofta kallas munskydd) står man i dag så gott som ensam i sin uppfattning.

Den svenska inställningen till omvärlden kanske ligger djupare än vi tror. I Sverige tycker man att det Sverige gör är bäst för att det är – bäst.

FHM och även medierna har haft ett halvt år på sig att för allmänheten förklara följande:

1. Ansiktsmask (munskydd eller andningsskydd) minskar spridning av covid-19 och skyddar andningsvägarna mot viruset.

2. Ansiktsmask anses av alltfler forskare vara den viktigaste åtgärden för at minska risken för exponering av covid-19. I den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine bekräftar forskarna Gandhi och Rutherford detta i en artikel.

FHM och medier har under lång tid kallat alla ansiktsmasker för ”munskydd”, vilket är olämpligt. Det är särskilt anmärkningsvärt att FHM gör det med tanke på forskning som visat att näsan är den stora inkörsporten för smitta.

Trots att det finns ett stort antal studier som visar att ansiktsmasker minskar spridning av covid-19 ger varken FHM eller regeringen någon information till allmänheten om val och användning av rätt ansiktsmasker. Detta har skapat osäkerhet.

Många tar det säkra före det osäkra, litar mer på WHO och köper enkla skydd på apotek eller tillverkar egna. I flera länder har hemsidor skapats som hjälper allmänheten att tillverka och använda ansiktsmasker rätt.

I England går premiärminister Boris Jonsson i spetsen i kampen mot covid-19. Man har bland annat tagit fram flera videor som visas i tv och även kan ses på Youtube.

I kampen att minska spridningen av coronaviruset används tre pictogram tillsammans med tre nyckelord. I Sverige finns ännu ingen motsvarande information till allmänheten.

Bilden nedan visar förenklat ansiktsmaskens dubbelriktade funktion, det vill säga den minskar risken att bli smittat och den förhindrar även att smitta sprids mellan människor.

Risken att bli smittad beror på val av skydd och avstånd till den som sprider smittan. En statistiker har räknat ut att om avståndet mellan två personer är 1,5 meter är risken 80 procent att bli smittad av covid-19 utan skydd. Med ansiktsmask minskar risken till 40 procent.

Vi vet inte vilken typ av ansiktsmask som ingick i beräkningen. Slutsatsen är ändå att ansiktsmasker minskar smittspridning.

Mängden covid-19 som vi exponeras för kan vara avgörande för sjukdomsförloppet. Enkla ”munskydd” i ett lager som säljs i stora mängder på apoteken för 10 kronor per styck är inte tätare än att lågan på en tändsticka lätt kan blåsas ut.

Ansiktsmasker ska därför ha flera lager tyg för att effektivt minska smittspridningen. WHO rekommenderar tre lager tyg. Sådana ansiktsmasker i flera lager tyg finns att köpa i andra butiker än på apoteken.

I början av pandemin avrådde FHM allmänheten från att använda ansiktsmasker. Anledningen då var att vården saknade tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Nu är läget ett annat. Andningsskydd med FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter som ska filtrera 99 procent av de minsta partiklarna. FFP2 filtrerar 94 procent av partiklarna. Notera att masker av klass FFP2 är avsedda skydda mot större partiklar och bör därför inte användas för skydd mot virus.

Det är viktigt att man tar på och tar av sig ansiktsmasken rätt. Har man skägg måste det rakas av för att det ska bli tätt.

Eventuellt virus som fastnat på maskens utsida är oskadliggjorda efter tre dagar. Om andningsskyddet är intakt kan det sannolikt återanvändas.

Halvmasker av filterklass FFP3 finns att köpa i på byggvaruhusen. De lostar strax under 100 kronor per mask vid köp av 5-pack.

Ju tätare filter i andningsskyddet desto tyngre är det att andas. Halvmasker med filterklass FFP3 är enbart till för att skydda andningsvägarna från exponering av virus. Skyddet filtrerar inte utandningsluften från den som är smittad och viruset kan därför föras vidare, dock i mycket ringa mängd.

Den som har symtom eller ovetande bär på covid-19 bör använda ansiktsmask av tyg i flera lager för att minska risken att smitta andra. Rekommendationerna gäller när du vistas i miljöer där avstånd om minst 2 meter inte kan hållas.

”Munskydd” är en dålig översättning av vad man på engelska kallar ”face mask” eller ”face covering”. Det lurar allmänheten att enbart skydda munnen mot viruset.