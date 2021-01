Insändare. ”Återgå till daglig rapportering av döda i covid-19”

Hur många dör i coronapandemin i Sverige just nu? Hur ser trenden ut? Ökar dödsfallen, eller minskar de? Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder? Det går inte längre att utläsa av Folkhälsomyndighetens officiella statistik över dödstalen.

Hur kommer det sig att Sverige som enda land i Europa använder sig av en redovisningsmetod som gör att det inte går att utläsa trenden vad gäller dödsfallen? Och varför är rapporteringen så senfärdig?

Sverige är nästan ensamt om att inte uppdatera statistiken regelbundet, utan uppehåll. I stort sett alla andra EU-länder rapporterar dagligen in sina siffror på nya smittade och döda, utan eftersläpningar, även under jul- och nyårshelgen (se sajten Our world in data).

Trots att Sverige tillhör de länder med högst smittspridning i Europa har vi medborgare fått leva i ovisshet om hur smittan och dödstalen har utvecklats under årets sista långhelger. Endast vid ett par tillfällen har vi fått nya siffror och då med ännu större eftersläpning än vanligt.

Hur ska människor förstå allvaret i situationen när pandemisiffrorna inte uppdateras dagligen och vi inte kan utläsa några trender?

Till skillnad från Sverige använder sig de flesta andra EU-länder av de dagligen rapporterade siffrorna i sin statistik. Har det rapporterats om x antal döda en dag, så kan man också se det i statistiken. För att utläsa trenden spelar det ingen roll när dödsfallen inträffade.

Men med Sveriges sätt att redovisa dödsfall – på dödsdatum – går det inte att förstå hur trenden ser ut. Det ser alltid ut som att trenden är sjunkande, eftersom de flesta dödsfall som det rapporteras om har inträffat långt tidigare, och därför läggs på bakåt i tiden.

Med tanke på denna eftersläpning kommer det att dröja till slutet av januari innan vi vet hur många som dog i pandemin under 2020. Ännu allvarligare är att vi inte kan utläsa hur höga dödstalen är just nu. Mycket talar dock för att vi avslutade året med högre dagliga dödstal än när det var som värst i våras.

I mitten av november skedde en kraftig ökning av dödsfallen, men statsepidemiolog Anders Tegnell gav oss ändå lugnande besked. Trots att det hade rapporterats om 242 nya dödsfall under vecka 47 hävdade han att det handlade om en ”långsam ökning”, inte en snabb uppgång som i våras.

Och myndigheten redovisade endast 99 nya dödsfall den veckan. Resten påfördes bakåt i tiden.

”Det är inte så att vi plötsligt har gått upp från de här 20 dödsfallen om dagen som vi haft tidigare till 40, 50. Så är det inte alls”, sade han i en intervju i DN den 18 november. Men senare visade det sig att genomsnittet i själva verket låg på 47 döda per dag.

Totalt dog 330 svenskar i covid-19 den veckan. Det kan man läsa i myndighetens rapport som publicerades vecka 52, alltså fem veckor senare. Veckan därpå, alltså sista veckan i november, dog 413 människor (59 dödsfall per dag). Det går att utläsa av samma rapport.

Men vid den tidpunkten redovisade Folkhälsomyndigheten bara 83 nya dödsfall i sin statistik, trots att man rapporterade om 275 nya dödsfall. Men i vanlig ordning var det ett mindre antal som hade dödsdatum den senaste veckan.

Och trots att Sverige hade rapporterat 275 nya dödsfall den veckan anmäldes endast 83 nya dödsfall till världshälsoorganisationen WHO:s veckorapportering daterad den 1 december. I den internationella statistiken gick det därför inte att se att Sveriges dödsfall ökade dramatiskt i slutet av november. Långt senare visade det sig alltså att dödsfallen hade femdubblats den veckan.

Om Sverige i stället skulle använda sig av de rapporterade dödsfallen i sin statistik, så skulle et framgått att det var en kraftig uppgång vid den tidpunkten. I verkligheten var det ändå en markant underrapportering eftersom den verkliga siffran var 150 procent högre.

Om underrapporteringen är lika stor för den sista veckan i december, då det rapporterades om 448 nya dödsfall, kan det innebära att den verkliga siffran ligger på en betydligt högre nivå och överträffar den högsta veckosiffran från i våras, som var 664 (95 dödsfall per dag). Det är alltså fullt möjligt att de dagliga dödsfallen just nu ligger på en rekordhög nivå, utan att vi får en larmsignal om att det är så illa.

Sedan i höstas använder sig Sverige av sin unika redovisningsmetod även i den internationella statistiken, vilket tidigare påpekats av nio forskare i en debattartikel (DN Debatt den 2 oktober 2020). Tidigare rapporterade Sverige, som de flesta europeiska länder, de nyregistrerade dödsfallen till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och till WHO.

Men sedan september rapporterar Sverige i stället in dödsfall på dödsdatum, vilket innebär att siffrorna måste justeras retroaktivt hela tiden. Och eftersom det alltid är färre dödsfall under den senaste veckan pekar Sveriges kurva alltid nedåt.

En konsekvens av detta är att det inte går att jämföra Sveriges aktuella dödstal med andra länders. Numera ser det alltid ut som att Sverige i den internationella statistiken har sjunkande dödstal jämfört med föregående veckor. Tydligast är detta i WHO:s coronastatistik där Sverige alltid är mörkgrönt på kartan, vilket signalerar att dödstalen under de senaste sju dagarna har minskat med mer än 50 procent.

Att Sveriges sätt att rapportera in dödstalen skiljer sig från övriga EU-länder är lätt att kontrollera i WHO:s veckorapporter. De flesta länder redovisar exakt den siffra som utgör skillnaden i totalsiffran mellan nuvarande och föregående vecka.

Sverige däremot redovisar genomgående mycket lägre siffror. Därför uppstår också en stor differens när man jämför totalsiffran från en vecka till en annan.

Varför har Sverige ändrat sitt sätt att rapportera dödsfallen i den internationella statistiken? Kanske har det med Sverigebilden att göra. Under några veckor i maj uppvisade Sverige de högsta dödstalen per capita i hela världen. Siffrorna baserades på dagsrapporteringen och gav upphov till stora rubriker över hela världen.

På det sätt som Sverige nu rapporterar sina siffror kan det inte hända igen. Hur mycket kurvan än stiger kommer det alltid se ut som att Sverige har en sjunkande trend i den internationella statistiken. För att vi ska förstå hur pandemin utvecklas i vårt land är det viktigt att Sverige återgår till en daglig rapportering och använder sig av samma redovisningssätt som andra länder.