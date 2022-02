Insändare. ”Att utvidga begreppet ’Förintelsen’ är provocerande”

Jens Busch (31/1) förståelse för vad ”För­intelsen” är, ”’bara’ nazisternas folkmord på den judiska befolkningen”, är korrekt.

Ett av de främsta bevisen för detta är det 80 år gamla protokollet från Wannsee-konferensen den 20 januari 1942. Protokollet finns lätt tillgängligt på nätet, både som bild och i översättningar till olika språk.

I protokollet nämns inga andra folk än judarna. Det är bakgrunden till att ”die Endlösung der Jüdische Frage in Europa” (den slutgiltiga lösningen på judefrågan i Europa) numera kallas ”Förintelsen”.

I dag erkänns även romernas öde i processen.

Den slutgiltiga lösningen hade högsta prioritet, även mitt under de svåraste krigsansträngningarna. Under framryckningen mot Sovjet sattes den tyska säkerhetspolisens och säkerhetstjänstens mobila enheter in tätt bakom stridslinjen. De såg till att inga påträffade judar undkom.

Att, som du föreslår, utvidga begreppet är direkt provocerande. Att vattna ur ett av de viktigaste målen för nazisterna – ett judefritt tyskkontrollerat Europa – kan kategoriseras som antingen djupt okunnigt eller faktaresistent. För förintelseförnekare är du väl ändå inte?