”Mamma, du har blivit mormor! Ditt åttonde barnbarn är här. Så fort vi får komma till dig gör vi det.”

Mamma har alzheimer och bor på ålderdomshem. Jag träffade henne senast den 8 mars. Det finns bilder från den dagen i mobilen.

Innan coronapandemin bröt ut var mitt mål att träffa mamma minst en gång varannan vecka. Min bror var ofta med på besöken, och då tog vi med mamma på utflykt.

Vi åkte till en restaurang, ett fik eller en sjö. När jag var där själv och hälsade på brukade jag måla hennes naglar, ibland klippa dem, fika, ligga i sängen med henne och äta skruvar och titta på tv.

Massera henne, ligga i hennes famn, bli klappad över håret och för en stund vara hennes lilla gumma igen. Och kramas. Samtalet finns inte där längre, men vi har alltid kramarna.

Läkaren och personalen på boendet säger att hon blivit sämre. Hon är ofta ledsen och orolig.

Hon har gått ner i vikt. Hon skulle inte klara en till cancerbehandling eftersom hon inte skulle klara av att vara still under strålbehandlingen. Hon kommer troligtvis behöva rullstol snart.

Mamma blev mormor för andra gången i juni. Vi har försökt visa bebisen genom videosamtal, men det gick inte. Vi fick ingen kontakt.

Att träffas utomhus genom en glasskiva vore bara grymt. Hon skulle inte förstå varför vi inte skulle kunna kramas. Jag skulle inte kunna trösta henne.

Att träffas utomhus utan glasskiva vore också grymt eftersom det skulle innebära att mamma hålls instängd på sitt rum i två veckor efter besöket. Det gäller även om jag har munskydd, visir och har suttit i karantän två veckor innan besöket. Mamma som helst är där personalen är, som tycker om att vara med.

Jag ringer till mamma då och då. Jag ringer dagar när jag är extra stark för när jag ringer försöker jag ösa in all min kärlek och all min positiva energi till henne. Jag pratar glatt och säger att mamma, vi måste vara starka.

Jag säger jag att jag inte får komma just nu, men snart mamma. Snart ses vi. Jag berättar att jag älskar henne och att jag saknar henne. Att jag tänker på henne varje dag. Jag säger puss säkert tio gånger för det är ett ord som hon också kan säga. Efter samtalet sjunker jag.

Ett nationellt besöksförbud är inte mänskligt längre. Socialminister Lena Hallengren borde ersätt det med regionala eller lokala förbud som kan införas vid behov. Ta fram alternativ som är rimliga även för personer med kognitiv svikt och/eller dålig hörsel och syn!

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, skynda på med er utredning! Vi har inte tid. Tiden i timglaset rinner ut. Mamma försvinner och jag går sönder.