Insändare. ”Avskaffa elskatten för hushållen”

Räntehöjningar är ett trubbigt, nästan meningslöst vapen mot dagens inflation. Näringslivet, alla branscher, har drabbats av sky­höga kostnader för el och driv­medel, som fördyrar alla transporter, och dessutom höjda låneräntor.

För att kompensera för kostnadsökningarna höjs priset på alla produkter. Denna inflation botas inte med räntehöjningar, som minskar köpkraften och skapar ekonomiska och mänskliga familjeproblem, konkurser, ökad arbetslöshet, fler bidragsberoende, minskade skatte­intäkter, mindre lust till nyinvestering och utveckling. Detta är en kostnadsinflation, ingen konsumtions­inflation.

Om kostnaderna för el, drivmedel och räntor reduceras skulle kostnaderna för tillverkning, transport, lagring och försäljning bli lägre i alla produktions- och konsumtionsled. Priserna skulle då kunna stabiliseras och inflationen minska.

Men det måste ske på ett klokt och balanserat sätt. Riksbankens räntehöjningar är snudd på katastrof i tankesättet.

Samtidigt tar staten in energi­skatt på 49 öre per kilowattimme och betalar ut elstöd med ungefär samma belopp. Varför vill staten inte ta bort eller sänka elskatten under den här kostnadstunga perioden?

Då skulle ju hushållen få ett stöd direkt. Dessutom får vi samtidigt hjälp att klara vår hushållsekonomi.

Årets statsbudget är på cirka 1 300 miljarder kronor. Över­skottet väntas efter utgifter bli cirka 80 miljarder kronor.

Energiskatten ger statskassan 28 miljarder kronor eller cirka 2 procent av statsbudgeten (cirka 2 000 kronor per invånare). Visst kan energiskatten avvecklas!

Inflations- och energiproblemen bör angripas med nya lösningar – annars blir vårt land kvar i inflationen med fortsatt höga elpriser.

