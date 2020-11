Regeringen har tillsatt en utredning för att se över rennärings­lagen. Det är på tiden att denna föråldrade och diskriminerande lag avskaffas.

Det är förlegat med en lagstiftning som knyter en näring till en etnisk grupp. Vi har inga motsvarande lagar för andra areella näringar. Jordbruk och boskapsskötsel har betydligt längre historia i landet än rennäringen.

Ett barn som föds i en renägarfamilj får genom lagen betydligt bättre förutsättningar att leva och verka i det så kallade renskötselområdet än ett barn som föds utanför renägarkollektivet. Det rimmar illa med allas lika värde.

Rennäringslagen har rötter i ett rasbiologiskt tänkande. Den renbeteslag som infördes 1928 förbjöd andra än samer att bedriva rennäring. Vid den tiden hade fjällbönderna i Härjedalen fler renar än samerna.

Nuvarande rennäringslag bryter mot 1 kap, 2§ i regeringsformen: ”Det allmänna skall verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg nationellt eller etniskt ursprung”.

Delaktighet uppnås inte genom lagstiftning som berövar de ursprungliga markägarna alla rättig­heter och ger dessa – och utvidgade rättigheter – till ren­ägarna. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är vad lagen står för när endast samer får bedriva rennäring.

Följande behöver beaktas i en utredning som tar ställning till om Sverige ska ha en rennäringslagstiftning:

● Rättigheter som inte är baserade på etnicitet måste bli ledstjärna för lagstiftningen.

● Klarlägg om bristen på likabehandling är förenligt med FN-stadgans paragraf om alla människors lika värde och rättigheter.

● Rennäringslagstiftning är en produkt av ett centralistiskt perspektiv som inte beaktar att historia, förutsättningar och förhållanden varierar längs fjällkedjan.

● Dagens renbete är inte förenligt med god ekologisk balans och artrikedom. Genomför en kartläggning, med inriktning på ekologi och artrikedom, av rennäringens negativa påverkan.

● Urfolksbegreppet behöver klargöras. Den samiska etniciteten är sentida även i norr jämfört med andra etniska grupper.

● Lagstiftningen måste utgå från att samer inte är de historiska brukarna, utan sentida i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna. Därför måste förutsättningar skapas för de tidiga historiska brukarna, etablerade före samiska renägare.

● Statens köpte under hot om expropriering stora markområden från fjällbönder för att utöka de sent ankomna renägande samernas betesmarker under 1800- och 1900-talen. Detta måste beaktas.

● Rättigheter som renägare har, men som övrig ortsbefolkning från­tagits, måste reformeras så att även ortsbefolkningen får samma rättigheter till jakt, fiske och inkomster från de av staten köpta markerna.

● Dagens lag skapar motsättningar mellan folk i norr, och är förödande för den majoritet av samerna som finns utanför renskötseln, men även för kväner/lantalaiset på Nordkalotten och historiska norrmän, härjedalingar och jämtar.

● Låt lokalsamhällena i norr få en avgörande roll i utformningen av framtidens lagstiftning som berör dem. Inför en demokratiskt förankrad lokal förvaltning av statens marker där alla boende inkluderas, oavsett etnisk tillhörighet.

Sverige måste komma bort från etniskt baserad lagstiftning som vid det här laget borde ha spelat ut sin roll.