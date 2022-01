Insändare. ”Beskattning av el bör följa samma regler i hela landet”

Nuvarande regelverk för beskattning av el uppfattas av många som orättvist. Mitt förslag till modifiering skulle förhoppningsvis leda till ett mer rättvist system.

● Beskattningen bör följa samma regler i hela landet och inte vara beroende av vilket område man råkar tillhöra. Den bör därför inte vara kopplad till elpriset utan bestå av ett fast belopp räknat per kilowattimme. Konsumerar man en viss mängd el kommer man då att betala samma skatt oavsett var i landet man bor även om elpriset skulle variera mellan olika elområden.

● Därutöver bör systemet förses med en broms på energiskatten som gör skatten beroende av det genomsnittliga elpriset under månaden. Överstiger det ett på förhand fastställt referensvärde, förslagsvis 1 krona per kilowattimme skulle skatten komma att reduceras i motsvarande grad.

Till exempel om priset en månad uppgår till 1.60 kronor per kilowattimme skulle energiskatten reduceras med 60 procent (1.6 – 1.0 => 60 procent) och vid ett pris på 2 kronor per kilowattimme skulle ingen energiskatt alls utgå. Full energiskatt skulle då bara utgå de månader då elpriset ligger under eller på referensvärdet.

Konsumenterna skulle därigenom automatiskt få viss kompensation för de höga elpriserna, samtidigt som det sätter press på regering och myndigheter att skapa förutsättningar för en rationell elproduktion med låga priser.

● Energiskatten bör vara befriad från moms. Skatt på skatt! Hur har man tänkt?

● Indelningen av landet i elområden bör ses över och helst slopas. Syftet uppges vara att stimulera till mer elproduktion i södra Sverige. Så har inte blivit fallet och efter stängningen av Ringhals 1 och 2 har konsumenterna i södra Sverige drabbats av ökande elpriser i större utsträckning än andra. Kostnaderna för detta borde fördelas jämnt över landet.