Insändare. ”Bilda samlingsregering för att klara Sveriges klimatmål”

IPCC:s senaste rapport har nyligen kommit. Kommit och gått, borde jag kanske skriva. För med tanke på innehållet har rapporten från FN:s klimatpanel fått en häpnadsväckande styvmoderlig behandling. De flesta rycker på axlarna, gäspar och säger: ”Ja ja, civilisationens kollaps. Ok. Utrotning. Rör väl inte mig. Det får barnen och barnbarnen hantera. Nu är det matpriserna som gäller. Och priset på drivmedel.”

Händelseutvecklingen – högre koldioxidnivåer, stigande temperatur, torka, bränder, stormar, försvinnande glaciärer, översvämningar, växande flyktingströmmar och artutrotning – har varit förutsagd sedan decennier. Nyheten är att problemen kommer snabbare än de flesta förväntat sig. Dessvärre har IPCC (och många andra aktörer) systematiskt underskattat utvecklingen och strävat att hålla medborgarna lugna och på gott humör.

Just nu är vi på väg mot en höjning med 2,5–3 grader vid seklets slut. Kul för barnbarnen? Falska förespeglingar kan förvisso fungera under en tid, men till slut stundar sanningens ögonblick: på sju år måste vi halvera utsläppen av fossil koldioxid om vi ska ha 66 procents chans att hålla oss under 1,5 graders temperaturhöjning jämfört med perioden 1850–1900 (och således 33 procents risk för mer än 1,5 grader). Dåliga odds!

Enkel matematik: en halvering på sju år innebär en årlig utsläppsminskning med 10 procent – globalt. För svensk del handlar det snarare om 15 eller 16 procent om året. Ett rejält åtagande! Och bindande!

Men hur plågsamt är det egentligen? Har de rätt, som hävdar att vi måste huttra i utkylda lägenheter, gnagande på okokta rovor och liknande delikatesser, alltmedan gatorna fylls upp av skit från de hästdragna spårvagnarna? Var det verkligen så här illa för 50 eller 60 år sedan?

Svaret måste bli ett eftertryckligt nej. Naturligtvis kommer omställningen att kräva en hel del livsstilsförändringar, av vilka somliga (men inte alla!) säkerligen kommer att upplevas som betungande, åtminstone i början:

● Inomhustemperaturen kan utan problem minskas från 22 till 18 grader. Ta på en extra tröja! Energibesparingen ligger på runt 20 procent.

● Ytterligare minskningar kan lätt åstadkommas med installation av värmepumpar och solceller, värmeåtervinning ur frånluft och avloppsvatten, bättre isolering av tak och väggar samt byte till isolerglasfönster. På längre sikt (då handlar det förstås om åtskilliga decennier) kan hela fastighetsbeståndet bestå av nollenergihus eller t.o.m. plusenergihus. Nya hus bör byggas i KL-trä, med ett minimalt inslag av klimatskadlig betong. Idag föreligger inga hinder ens för mycket höga trähus.

● Att flyga utomlands en eller flera gånger om året må vara nöjsamt, men kan knappast betraktas som en mänsklig rättighet. Nu, efter pandemin ökar flygandet igen.

● Chicagokonventionen må ha varit motiverad direkt efter kriget, men den har för länge sedan överlevt sig själv. Beskatta flygbränslet rejält!

● Inrikesflyget kommer att elektrifieras eller gå över till vätgasdrift (och behovet av kostsamma höghastighetsbanor bortfaller).

● Att i hög fart braka fram genom skärgården, kanske med flera hundra hästkrafter hängande på akterspegeln till en överdimensionerad båt, är närmast löjeväckande. För 50 år sedan sågs 50 hästkrafter som extravagant; 10 eller 20 hk var mer normalt. Provkör gärna en elbåt! Njut av vattnets kluckande mot stäven! Inte lika snabb, men behagligt tyst - och energibesparande. De bisarra vattenskotrarna måste givetvis avskaffas - till sorg för ett fåtal men till stor lättnad för flertalet.

● Det är väl känt att köttkonsumtionen i väst ligger på en hög (och växande) nivå. Detta gäller särskilt nötköttet, där produktionen leder till en galopperande avskogning av Amazonas med förödande konsekvenser för klimatet.. Risken att Amazonas kollapsar börjar bli överhängande. Varför inte satsa på en mer ”österländsk” mathållning, med mindre inslag av kött men mer grönsaker? Bättre hälsa kommer på köpet!

● På transportsidan finns möjlighet till stora besparingar. I genomsnitt sitter det 1,3 personer – omkring 100 kilo kött och ben – i en bil på två eller till och med mer än tre ton (Tesla Model S: 2 100 kilo; VW Touareg: 3 500 kilo). En skrattretande låg lastfaktor på 3 à 5 procent. Vi behöver måhända inte sträcka oss så långt som till den tvåsitsiga Volkswagen XL1 med en förbrukning av 0,09 liter/mil; det kan räcka att erinra om Volvo Amazon (1 100 kg och 66 hk) eller Saab 93 (790 kg och 33 hk).

● Ytterligare förbättring erhålls lätt genom samåkning: att gå från en till två personer i bilen halverar både utsläppen och drivmedelskostnaden. Långt fler bilpooler borde vara en självklarhet.

● Men det stannar inte här: nästan alla bilister kör för fort. Respektera fartbegränsningen! En fartminskning med 10 procent ger närmare 20 procent minskad förbrukning (och utsläpp); en minskning med 20 procent ger bortåt 35 procent lägre utsläpp. För normalbilisten blir tidsförlusten försumbar. För klimatet, naturen och boendemiljön blir vinsten avsevärd.

● Tyskarnas krokben för beslutet att fasa ut fossileldade bilar är pinsamt infantilt. Rätt beslut - vilket borde fattats för åtskilliga år sedan - skulle varit att förbjuda försäljning av förbränningsmotordrivna bilar i EU senast 2025. Livslängden på en ny bil är ju bortåt 20 år. Därutöver borde drivmedelsskatten ökas med en procent per månad.

● Elektrifiering av bilparken åtgärdar i någon mån problemet, men vi får inte glömma att produktionen av en bil kräver en hel del energi - uppskattningsvis 70 000 kWh, svarande mot ungefär 8 000 liter olja.

Sammanfattningsvis: det är möjligt att åstadkomma stora utsläppsminskningar med tämligen blygsamma och föga plågsamma medel. Somliga åtgärder kan till och med upplevas som positiva. Trots detta händer frustrerande litet. Är barnbarnens framtid verkligen så litet värd? Var finns solidariteten med kommande generationer? Varför denna hänsynslöshet mot framtiden?

En stående invändning är, att Sveriges bidrag till uppvärmningen är försumbart; det är kineserna och indierna som skall skärpa sig och göra jobbet. Detta är en felsyn: det viktiga är inte godtyckliga landgränser; varje individ har ett eget ansvar. Axla det! Nu!

Vi borde ha rätt att förvänta oss kraftfulla åtgärder från regeringen - men icke! Den tycks helt sakna krismedvetande. I stället för konstruktiva insatser enligt ovan matas vi med mantrat ”mer kärnkraft”. Mer kärnkraft av samma slag som vi haft i decennier, men i mindre skala.

De storskaliga satsningarna har visat sig vara ekonomiska katastrofer: Hinkley Point C, Flamanville 3, Olkiluoto 3 – alla har de försenats med många år och dragit över budget med flera hundra procent.

Förhoppningsvis blir det bättre med småskaliga modulära reaktorer (SMR) – men varför binda sig vid föråldrad teknik? Givetvis borde man satsa på reaktorer av fjärde generationen, till exempel LFTR (Liquid Fluoride Thorium Reactor), framför allt av moraliska skäl. Är det rimligt att en eller två eller möjligen tre generationer ska dra nytta av dagens teknik, medan flera tusen generationer skall lyckliggöras med avfallet? Avfallet från reaktorer av Gen IV utlovas bli ofarligt efter några hundra år, inte efter 100 000 år.

Inte heller Gen IV löser dock det akuta problemet: halvering av utsläppen till 2030. Detta är prokrastinerandets pris. Om omställningen påbörjats för 30 år sedan skulle vi inte nu suttit på pottkanten, med skägget i brevlådan.

Vad som krävs är rejäla tag: en samlingsregering med samtliga partier som står bakom Parisavtalet och mandat till Klimatpolitiska rådet att lägga in veto mot alla beslut som strider mot Sveriges klimatåtaganden. Den föregående regeringens insatser var otillräckliga; med den nya regeringen går utvecklingen åt helt fel håll. Hur illa skall det behöva bli innan politikerna tar sig samman och visar statsmannaskap?

För några år sedan försökte 176 personer och två föreningar stämma staten i det så kallade Magnoliamålet. Stämningen avvisades, utan seriös motivering, av tingsrätten.

Nu görs ett nytt försök: Aurora stämmer den svenska staten för att få den att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna. Den här gången har tingsrätten åtminstone accepterat stämningen. Jag önskar ungdomarna lycka till och hoppas sannerligen att de denna gång skall nå framgång.

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare