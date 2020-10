En studie från University of Washington visar att 2.900 fall av covid-19 sannolikt kommer att inträffa i USA varje dag i slutet av året. Just nu avlider ungefär 1.000 människor per dag.

Hittills har USA haft över 210.000 dödsfall i coronaviruset, mer än en femtedel av alla dödsoffer i världen, trots att amerikanerna utgör mindre än 5 procent av världens befolkning. Enligt modellen i studien kommer antalet döda ha stigit till 363.000 i slutet av året.

I dag använder ungefär hälften av amerikanerna munskydd. Om antalet skulle öka till 95 procent under de tre kommande månaderna kan 86.000 liv räddas, enligt beräkningen i studien.

Tyvärr har president Trump undergrävt amerikanernas tro på den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), världshälsoorganisationen WHO och delstaternas guvernörer. Inte ens Vita Husets speciella insatsstyrka mot pandemin har följt de riktlinjer, som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet från ett flertal studier av viruset sars-cov-2 som orsakar sjukdomen covid-19.

Vicepresident Mike Pence har varit ordförande. I början var världens mest respekterade epidemiolog Anthony Fauci från National Institute of Health (NIH) tongivande. När president Trump inte kunde böja Fauci efter sin vilja och inte ville följa sunda epidemiologiska principer för att få epidemin under kontroll utmanövrerades han.

President Trump och Vita huset har medvetet motarbetat alla försök till en enhetlig plan mot pandemin. Hans kabinett har haft en svängdörr och utnämnda av alla kategorier har kommit och gått.

Den som inte rättade sig i ledet visste att hans tid var ute. President Trumps själviskhet, hans 20.000 verifierade lögner och bristande respekt för vetenskap och auktoriteter har effektivt underminerat epidemiologers och guvernörers hårda arbete.

President Trump har offentligt inför sin så kallade bas av hängivna anhängare gjort narr av motståndare, kallat journalister och medier för ”fake news” och ”deep state”. Hans egna aktiviteter har inskränkt sig till det ständiga twittrandet.

För president Trump har ekonomin varit viktigare än att få kontroll över epidemin. Demokraternas presidentkandidat Joe Bidens budskap har varit: ”Vi kan inte få kontroll över ekonomin förrän vi fått kontroll över covid-19.”

Hur bisarrt och farligt president Trump och Vita huset betett sig har aldrig varit tydligare än under den senaste veckan. I fredags lät Trump meddela det amerikanska folket, politikerna och pressen via Twitter att presidenten själv och hans hustru fått konstaterat att de blivit smittade av covid-19.

Det var väntat att ett utbrott i Vita huset skulle bli konsekvensen av att man inte höll social distansering och inte använder munskydd. I förra tisdagens debatt mellan presidentkandidaterna gjorde Trump narr av Bidens munskydd och såg det som en svaghet, liksom att Biden hade så få anhängare på sina valmöten.

Dagen därpå, i onsdags, insjuknade president Trumps rådgivare Hope Hicks i covid-19. Hennes positiva testsvar blev offentligt på torsdagsmorgonen. Samma dag flög Trump med sin stab och journalister till en middag med 200 donatorer.

I stället borde Hope Hicks och alla på planet ha mötts på onsdag kväll i Washington med informationsblad om hennes misstänkta symptom, det vill säga presidentens stab som inte bär ansiktsmask, och journalisterna, som vanligen bär ansiktsmask.

Alla på planet inklusive presidenten borde ha testats torsdag kväll. Då var president Trump sannolikt positiv. Enligt CDC:s riktlinjer borde alla som varit i nära kontakt med Hope Ricks inklusive president Trump försätta sig i karantän i 14 dagar.

Hope Hicks deltog i teamet tillsammans med den tidigare guvernören Chris Christi, som grillade president Trump inför tv-debatten mellan Trump och Biden. I lördags meddelade Chris Christie att han var positiv.

På kvällen sökte han själv sjukhusvård. Med sin stora kroppshydda och höga BMI är hans risk för allvarlig sjukdom överhängande.

Det kom fram att president Trump redan hade haft symptom på torsdagen. CDC borde ta hand om kontaktspårningen. Men den sköts i stället av Vita husets covid-19- kommitté som saknar rätt erfarenhet.

På fredagen hade president Trump feber och kände sig trött. Syrgashalten sjönk oroande snabbt och han flögs till Walter Reid-sjukhuset.

Rapporterna om presidentens tillstånd växlade under helgen och har varit direkt förvirrande. Kongressen har inte erhållit några rapporter.

I lördag kväll beskrevs presidentens tillstånd som försiktigt optimistisk, men att ”he is not out of the woods”. De närmaste 48 timmarna ansågs kritiska.

På 24 timmar rapporterades att president Trump, hans hustru, fem av hans stab, tre republikanska senatorer och tre av Vita husets reportrar hade testats positivt. De hade alla varit i kontakt med varandra.

President Trump sade i en video i lördags: ”It just happened (Det bara hände).” Det är inte sant. Presidenten har vägrat bära ansiktsmask, för han anser att det är tecken på svaghet. Han har låtit sin stab arbeta utan skydd.

I Vita huset har man inte iakttagit social distansering med två meters avstånd. Han har bagatelliserat pandemin.

Som infektionsläkare och sjukhusepidemiolog undrar jag hur många presidenten har smittat av sin stab, de som arbetar i Vita huset, serverat honom och städat eller har flugit med honom och arbetat nära honom.

Inkubationstiden är 5-10 dagar. Omkring 40 procent som är infekterade är symptomfria. Patienten smittar mest två dagar före insjuknandet och första dagen av symptom.

Därmed kan man sluta sig till att presidenten var smittsam på tisdagen under presidentdebatten med Joe Bideno och på onsdagen och torsdagen när han flög till valmöten och och middagen med 200 donatorer.

Presidenten blev sannolikt smittad förra lördagen den 26 september i Rose Garden vid ett möjligt så kallat ”superspreader event” när Trump inför ett par hundra människor presenterade sin kandidat till Högsta domstolen Amy Coney Barrett.

Stolarna i Rose garden stod tätt. Få bar ansiktsmask. Efter presentationen gick åhörarna omkring och skakade hand. Jag såg även kramar och kindpussar.

Att president Trump har haft två episoder med låg syrgashalt är oroande. Han har flera riskfaktorer för allvarlig infektion. Han är man, överviktig och 74 år med en möjlig dödlighet på 10 procent.

Covid-19-patienter kan trots låg syrgas halt i blodet komma gående till akutintaget och plötsligt bli så dåliga att de måste intuberas och kopplas till respirator. Trump har fått det antivirala medlet Remdesivir, en cocktail av monoklonala antikroppar samt dexamethason.

Vita Husets stabschef beskrev i lördags president Trumps tillstånd som ”oroande under de föregående 24 timmarna”. Han tillade: ”De närmaste 48 timmarna är kritiska.” Den mest kritiska tiden som smittad är dag 7 till 10 när en plötslig oväntad allvarlig försämring kan ske.

Vicepresidenten Mike Pence, som kanske måste ta över makten om president Trump blir sämre, avser att fortsätta sitt resande under den här veckan. Han planerar att delta i vicepresidentvalsdebatten mot Demokraternas Kamala Harris.

Hur kan man riskera hans hälsa? Han borde isolera sig. Dessutom borde han som har varit i nära kontakt med president Trump och andra som är smittade i hans stab sitta i karantän under 14 dagar.

I söndags kväll kom plötsligt USA:s sjuke president ut från sjukhuset i en skottsäker bil och körde runt sjukhuset inför supportrar med flaggor. Bilen skyddar även mot kemiskt angrepp, så den är hermetiskt tillsluten. I bilen sitter med president Trump två säkerhetsmän.

Hur oansvarig kan en människa vara? Tyvärr är detta självsvåldiga tilltag typiskt president Trump, som till varje pris vill visa sig stark utan att ta hänsyn till att han som är sjuk i covid-19 utsätter de två säkerhetsmännen som sitter i ett litet utrymme och riskerar att bli smittade och ta smittan hem till sina familjer.

USA:s president riskerar också sitt eget liv. Han har ansvar inte bara för sig själv utan också för det folk, som valt honom till sin president. Kan ingen se att kejsaren är naken?