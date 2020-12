Insändare. ”Dela ut gratis andningsskydd i väntan på vaccin”

Sveriges höga smittnivå skapar arbetslöshet, sjukdom och död. Ljuspunkten är vaccinationsstarten i söndags. Men enligt de vaccinationsplaner jag har sett dröjer det åtminstone ett halvår tills hela den vuxna befolkningen är vaccinerad och ännu längre innan vi kan utvärdera effekterna.

Det finns två anledningar till att vi inte längre kan nöja oss med den svenska strategin att tillåta en omfattande smittspridning och säga till 70-plussare att de bör isolera sig. Dels fungerar inte strategin eftersom sjukhusen är överfulla av svårt sjuka covid-19-patienter, dels har muterade virusvarianter uppkommit. Ju fler fortplantningar av viruset vi tillåter (det vill säga ju mer smittspridning), desto större sannolikhet är det att farligare virusmutanter uppkommer.

En outforskad skyddsmöjlighet på befolkningsnivå är andningsskydd. Viruset behöver få hoppa vidare till nästa individ, annars överlever det inte. Det är därför nedstängningar fungerar.

Det bevisades i Nya Zeeland, som höll ut med 51 dagars lockdown och landet blev virusfritt. Nya Zeeland fick tillbaka viruset, troligen via inresande, men har slagit ned det med smittspårning så att antalet nya fall i slutet av december var 0-10 nya fall per dag. Sverige hade under samma period, enligt Worldometer, 4.000-9.000 nya fall per dag!

CE-märkta andningsskydd (FFP2) är testade för att filtrera bort 95 procent av viruspartiklarna. Bekväma FFP2-andningsskydd finns tillgängliga på apotek.

Om alla svenskar som är 60 år och äldre skulle använda FFP2 i trängsel (mataffär, kollektivtrafik och kontakt med anhöriga) torde antalet allvarligt sjuka minska. Om hela Sveriges vuxna befolkning skulle använda FFP2-andningsskydd på trånga inomhusplatser torde antalet nya smittade minska rejält.

Grunden för uppkomsten av nya virusmutanter skulle elimineras när den vilda smittspridningen bryts. Om hela den vuxna befolkningen konsekvent bar andningsskydd i trängsel borde vi kunna eliminera viruset ur landet på två månader. Om virus inte har någon ingångsport att smitta vidare till under dessa två månader kommer det att svältas ut på samma sätt som i Nya Zeeland.

Om Sverige skulle bli virusfritt genom en ”lockout med FFP2” kan man sätta två veckors inresekarantän vid gränserna och få ett sars-cov-2-fritt land under tiden man vaccinerar hela befolkningen.

Den som bär FFP2-andningsskydd i trängsel bör kunna leva mer normalt än vad vi gör nu och det normala samhällslivet återställas. Jag arbetar i ett socioekonomiskt underpriviligierat område, och det är tydligt att arbetslöshet och depressioner följer i covid-19-smittans spår.

Det finns problem med den här strategin. Det största är den mängd andningsskydd för engångsbruk som vi behöver för hela befolkningens användning varje dag. Därför bör det skötas på nationell nivå.

Om alla vuxna ska få ett nytt FFP2-skydd varje dag behöver vi 8 miljoner skydd per dag, det vill säga 100 miljoner andningsskydd per tvåveckorsperiod. Enligt experter på andningsskydd går det att köpa denna mängd andningsskydd med en stororder på den internationella marknaden till en kostnad av cirka 500 miljoner kronor för två veckor. Kostnaden för två månader skulle då bli totalt två miljarder kronor.

Om enbart alla personer som är 60 år och äldre skulle få andningsskydden behöver vi cirka 30 miljoner stycken per tvåveckorsperiod, men då skulle skydd behöva köpas under en längre tid eftersom smittspridningen inte skulle brytas.

Vi lägger miljarder av våra skattepengar på plågsam covid-19-sjukvård, sjukskrivningar och permitteringsstöd. Jag föreslår att vi investerar i effektiva virusskydd som på två månader kan eliminera coronaviruset ur landet, utan risk för biverkningar.

Då har vi eliminerat de medicinska riskerna med sars-cov-2 och kan invänta säker vaccination av hela befolkningen. Fram tills att vi har vaccinationsskydd behöver vi ha fler effektiva strategier för att eliminera viruset. FFP2-strategin är görbar, biverkningsfri och skulle minska lidandet.