Insändare. ”Det behövs mer empati i debatten om covid-19”

I början av pandemin blev en del människor rädda för det nya viruset som i Sverige sågs som en petitess. I sociala medier började många håna dem som var rädda.

Mellan raderna kunde man utläsa Folkhälsomyndighetens (FHM) positiva inställning till flockimmunitet. Vi skulle alla drabbas av viruset som inte var värre än en förkylning. Tyckte någon att flockimmunitet var en dålig strategi när våra gamla bokstavligt talat dog som flugor fick de höra: ”Är du expert eller?”

I takt med att dödstalen steg övergavs tanken på flockimmunitet som en god strategi. FHM menade att den aldrig varit positiv till strategin över huvud taget.

Munskydd började lyftas fram som ett sätt att minska smittspridning och få människor att hålla bättre avstånd. Men FHM var envist skeptiska och idén om munskydd hånades med kraft av många.

Man menade att folk ändå inte förstår hur man använder munskydd och därför bidra till ännu mer smitta. Allt fler raljerade nu hånfullt i sociala medier när oroliga personer - inte sällan från riskgrupper - önskade bättre skydd mot smitta och en tydligare omtanke om varandra.

Så kom vaccinet. I början pratade man i Sverige om att äldre personer och riskgrupper var de som skulle behöva vaccinet för att undgå allvarlig sjukdom och död. Snart rekommenderades även yngre att vaccinera sig. Nu hånas de som av olika skäl vill avstå från vaccin.

Personer som av olika skäl väljer att vara utan vaccin kallas för antivaxxare, foliehattar och osolidariska. De är allmänt villebråd. De kan betala sin egen vård, tycker en del. De kan gott få sparken från sina jobb, säger några. Tvångsvaccinera dem, tycker andra.

Varför gör vi så här mot varandra? I stället för att håna - fråga hur en annan person tänker. Om du är intresserad av att förstå, vill säga.

Det finns tusen frågor att ställa kring de nya vaccinen utan att man därför skulle vara antivaxxare. Det känns förnuftigt att tänka att vaccinen mot covid-19 är lika nya och okända för oss som smittan. Det bör man ha respekt för.

Det borde inte vara märkligt att nyttan av ett vaccin ifrågasätts när effekten visar sig klinga av så pass snabbt att man behöver ta flera och återkommande påfyllnadsdoser. Hur länge då?

Det finns lika många relevanta frågor om nyttan av vaccinpass. De åtgärder som sätts in nu borde ha satts in förra året under den eskalerande smittospridningen.

Stämningen bland folk i stort och i sociala medier är många gånger obehaglig när det kommer till covid-19. Åsiktsfältet är så svartvitt. Många har ingen pardon när det kommer till oliktänkande.

Det skrämmer mig mycket mer än smittan och jag förstår vad en del menar när de tycker att detta påminner om Nazityskland. Allt fler talar i termer av ”vi” och ”dem” och det saknas försök till förståelse för den andra gruppen. Jag vill uppmuntra till empati och omtanke. Hånfullhet tar oss ingenstans.