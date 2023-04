Insändare. Svar: ”DO vill göra mer för alla som behöver ledarhund”

Logga in

Svar till Finn ­Hellman:

Att motverka diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är självklart en mycket angelägen uppgift för Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det gäller inte minst personer som använder ledar- eller assistans­hund som hjälpmedel.

DO har genom åren utrett flera sådana ärenden, men DO Lars ­Arrhenius vill göra mer. Just nu ­pågår tillsynsutredning i nio ärenden som rör ledar- eller assistanshund.

Nyligen fattade DO också beslut i ett ärende med en kvinna som använder assistanshund och som inte kunde resa med flyg tillsammans med hunden. I det aktuella ärendet medgav flygbolaget diskrimineringen och valde som följd att betala diskrimineringsersättning till kvinnan.

I sammanhanget kan också nämnas att DO har ett regeringsuppdrag att genomföra informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning som använder ledar- eller assistanshund.

I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till bland annat restauranger och butiker samt att beakta tillgängligheten för personer med andra funktions­nedsättningar som till exempel astma och allergi. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 november.

