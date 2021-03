Insändare. ”Ersätt flygskatten med individuell koldioxidavgift”

Enligt Potsdaminstitutets koldioxidklocka har vi bara sex år, tio månader och tre dagar på oss innan vi passerar 1,5-gradersmålet – om utsläppen tillåts fortsätta i oförminskad takt. De koldioxidutsläppen som mäts vid forskningsstationen Mauna Loa i Hawaii uppgår till 415,94 ppm – den högsta nivå som hittills uppmätts.

En utsläppsnivå på 450 ppm motsvarar en temperaturökning på 1,5 grader. Vår återstående koldioxidbudget uppgår således endast till 34,06 ppm.

Jordens befolkning har fördubblats från fyra till åtta miljarder på bara 40 år. I takt med detta har konsumtionen och produktionen ökat.

Förra året inträffade World Overshoot Day den 22 augusti, den dag på året då mänskligheten har använt planetens årsbudget av förnyelsebara resurser. Det innebär att vi lever på bekostnad av framtida generationer – mina barn och dina.

Konsekvenserna är ödesdigra. Skövlingen av världens regnskogar – jordens lungor – fortgår i allt snabbare takt och därmed jordens förmåga att binda koldioxid, inte bara i Amazonas, utan även i Afrika och Asien.

Drivkrafterna bakom dessa är framför allt en stadigt ökande efterfråga på livsmedel. Regnskog bränns ner och omvandlas till betesmark. Fler än en miljon arter hotas av utrotning.

Den så kallade Dasgupta-rapporten, som beställdes av det brittiska finansdepartementet och publicerades häromveckan, belyser sambanden mellan biologisk mångfald, ekosystem och ekonomisk tillväxt. Rapporten efterlyser ett nytt sätt att mäta ekonomisk tillväxt.

Enligt rapporten bör dagens bnp-mått ersättas av ett nytt räknesätt som tar hänsyn till hur ett lands ekonomiska aktivitet påverkar ekosystem och miljö. Detta förslag har också lanserats av den amerikanske ekonomipristagaren Joseph Stiglitz.

Enligt honom uppmuntrar dagens bnp-mått miljöskadliga aktiviteter. Medan till exempel avskogning bidrar till produktivitet och därmed resulterar i en ökad bnp inkluderas inte kostnader i form av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald.

Dasgupta-rapporten efterfrågar också nya överstatliga institutioner med syfte att skydda världens regnskogar och hav. Att rika länder kan ersätta fattigare länder ekonomiskt för att de ska skydda sina ekosystem är ett annat förslag.

Alla dessa förslag är viktiga. Men mer behöver göras givet brådskan att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser.

Enligt Naturvårdsverkets beräkningar står hushållens konsumtion för 60 procent av Sveriges utsläpp och motsvarar cirka 5 ton växthusgaser per person och år. Exempelvis motsvarar en kost bestående av mycket rött kött och mejeriprodukter cirka 2,5 ton (att jämföra med en vegansk kost som motsvarar 0,5 ton) och en fem timmars flygresa cirka ett ton.

För att hålla oss inom 1,5-gradersmålet behöver vi senast år 2050 nå ner från dagens 5 till cirka 1 ton per svensk årligen, enligt Naturvårdsverket. Samtidigt står den rikaste procenten av jordens befolkning för 15 procent av de årliga utsläppen, enligt hjälporganisationen Oxfam.

Det måste löna sig att göra rätt. Nya tekniska hjälpmedel öppnar nya möjligheter. Flera banker tillhandahåller i dag tjänster som beräknar kundernas koldioxidavtryck baserad på inköpen under året. Data som skulle kunna användas för att beskatta de som lever över naturens tillgångar och belöna de som gör rätt val.

Visst, alla har inte råd att köpa en elbil eller har förmånen att bo i ett hus som uppvärms med bergvärme. Men var och en av oss har möjlighet att flyga mindre, att minska på bilresandet eller att dra ner på köttkonsumtionen och handla mer lokalt och säsongsbetonat. En individuell koldioxidbeskattning skulle kunna uppmuntra till detta.

Den europeiska investeringsbanken EIB räknar i dag med ett skuggpris på cirka 100 euro per ton koldioxidutsläpp. Siffran motsvarar Sveriges koldioxidskatt som i dag uppgår till 1.150 kronor per ton. EIB räknar med att justera skuggpriset till 250 euro per ton 2030 i takt med att vår koldioxidbudget minskar.

Med individuell koldioxidbeskattning för de utsläpp var och en av oss orsakar och nuvarande konsumtionsmönster skulle förslaget innebära en genomsnittlig kostnad på cirka 5.750 kronor per person och år. Beräkningen grundar sig på en skattesats i motsvarande storleksordning för den svenska koldioxidskatten.

För tydlighets skull föreslås denna skatt utöver Sveriges koldioxidskatt och EU:s handel med utsläppsrätter. Ingen av dessa är inriktad mot konsumentledet, utan riktar sig i stället mot producentledet och således exkluderar flygandet och livsmedelssektorn. För att undvika dubbelbeskattning bör förslaget ersätta nuvarande flygskatt.

Intäkterna skulle med ovan räkneexempel uppgå till 57,5 miljarder kronor årligen. Pengarna skulle kunna användas för att tillhandahålla skattelättnader – en miljöbonus – för den halvan av befolkningen som konsumerar mindre än sin tilldelade koldioxidbudget.

Delar av intäkterna skulle även kunna användas för att ersätta fattiga länder för att skydda livsviktiga ekosystem eller till klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det skulle inte bara rädda liv, utan också leda till en jämlikare fördelning av jordens ekonomiska resurser.

Enligt Världsbankens beräkningar lever närmare 10 procent av jordens befolkning fortfarande lever på mindre än 2 US-dollar per dag. Chefen för FN:s livsmedelsprogram David Beasley varnade nyligen för en ”hungerpandemi” i kölvattnet av coronapandemin där 300.000 människor kan dö av svält varje dag.

Vi är den första generation som kan utrota fattigdomen – och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.