Vi lever i en globaliserad värld med en snedvriden fördelning av välfärden. Vi människor behöver varandra, speciellt i nödsituationer, men det blir inte alltid så. Globalt har vi stora problem med barn som växer upp utan mat, medicin, utbildning och framtidstro. Vår gemensamma hjälp skulle behövas sådana gånger.

Ett exempel är folkgruppen rohingya som lever som flyktingar i Bangladesh. Många lever från den ena dagen till den andra.

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder. Landet har brist på rent vatten och drabbas av ständiga oväder och översvämningar med efterföljande sjukdomar. I nästan tre år har folkgruppen rohingya tvingats att fly från Myanmar (tidigare Burma).

Flyktingarna tvingas sova i tält eller under bar himmel. Ska inte människovärdet vara detsamma oavsett hudfärg och ursprung? Tyvärr är det inte så i världen i dag. Om vi ändå kunde påverka bidragen som beviljas från sådana organisationer som FN och världshälsoorganisationen WHO!

Den globala hanteringen av flyktingproblemen är under all kritik. FN har misslyckats totalt när det gäller ordning och reda, precis som WHO har misslyckats med världens hälsa.

FN består av 193 länder, men av dessa är det endast fem länder som har vetorätt, nämligen USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland. Det är inte rimligt att bara fem länder ska bestämma ödet för alla världens länder.

Vad händer då med demokratin? Tänk om det vore organiserat på ett liknande sätt i till exempel Sveriges riksdag. Då skulle ledaren för ett enstaka parti kunna stoppa ett förslag som alla andra partier var för.

Mitt förslag är att FN omstruktureras så att rösträtt för samtliga länder gäller och inget enstaka land har vetorätt. För att inte ett litet land skulle ha lika mycket inflytande som de större länderna (som ju representerar fler människor) skulle systemet kunna ordnas så att varje land har ett visst antal röster och dessa stod i proportion till antalet medborgare i landet ifråga.

Systemet kan liknas vid USA:s system, där varje stat påverkar presidentvalet med röster i proportion till antalet invånare i staten. Ingen stat har vetorätt.

Varje land ska ha rätt till sin röst och majoritetsbeslut måste vara med att fatta ett gemensamt beslut. Då att vi får ett demokratisk och rättvist världssamfund. Då skulle alla länder uppleva en integrerad och globaliserad gemenskap där vi alla har möjlighet att påverka.

Om FN även fortsättningsvis styrs som i dag kommer trovärdigheten att gå förlorad. Det leder till att världsmedborgarna får leva med växande orättvisor, våld, brist på mat, utbildning och medicin. Det leder till en oviss framtid för alla.