Insändare. ”Fattiga länder bör fasa ner kolet efter förmåga”

Klimatkonferens COP26 i Glasgow verkade gå så bra. Vi skulle äntligen få det skriftligt att kol måste fasas ut, en enorm vinst i kampen mot klimatförändringar.

Kina och USA viskade och plötsligt hade texten ändrats till ”fasa ner” istället för ”fasa ut”. En liten semantisk skillnad men en enorm skillnad i betydelse. Ändringen innebar att kravet på utfasning av kolet blev ”att göra sitt bästa”, vilket vi vet av erfarenhet inte kommer att resultera i några förändringar alls. Det är ett skolboksexempel på ”greenwashing” (grönmålning).

Cyniker kan säga att politikerna bara gjorde vad de alltid gör - mycket prat och lite verkstad. Men varför? Nu är det ju blodigt allvar.

Missförstå mig inte, jag håller med Indien till 100 procent. Det är inte logiskt att utvecklingsländer ska behöva vidta enormt kostsamma åtgärder när de redan har många som lever på fattigdomsgränsen. Det skulle leda till ett stort lidande.

Indien är dessutom redan ett av världens klimatsmartaste länder. När det gäller utsläpp per capita hamnar Sverige på nästan sju ton koldioxid per capita med import och export inkluderat, vilket är mer än Kina, medan Indien hamnar på runt 1,5 ton per capita. Sverige släpper alltså ut nästan fem gånger mer per capita än Indien och USA över tio gånger per person.

Samtidigt är Indiens BNP per capita runt 20 000 kronor. Sverige och USA är BNP per capita 500 000 respektive 600 000 kronor. Sverige har alltså 50 gånger högre BNP per capita än Indien och ändå släpper vi ut sex gånger mer.

Varför blir Indien syndabocken? Varför måste alla klimatregler vara lika för alla? Vad är det för småbarnsmentalitet?

Hur svårt kan det vara att fasa ut kolet i alla länder över ett visst BNP per capita och fasa ner det i länder under ett visst BNP per capita. På så sätt skulle länder som har bristande resurser och redan rätt låga utsläpp kunna göra sin del efter förmåga.

Samtidigt skulle länder med stora ekonomiska resurser och mycket större utsläpp, så som Sverige och USA, avkrävas mer ansvar. Att fasa ut kol hade ju inte påverkat vår levnadsstandard alls till skillnad från situationen i Indien.

Redan på dagis har barnen förstått att förväntningarna måste stå i proportion till förutsättningarna. Hur kan de som har hela vår planets öde i sina händer inte göra samma?

Bjud in till COP27 och besluta att länder med ett BNP per capita över 100 000 kronor måste fasa ut kol och länder under 100 000 kr BNP per capita måste fasa ner kol.

Gör om gör rätt.