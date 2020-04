Allt eftersom företag på grund av covid-19 permitterar eller går i konkurs och arbetslösheten ökar explosionsartat blir det mer och mer uppenbart att de elever som via gymnasielagen nu om någon månad tar studenten knappast kommer att ha en chans att hitta jobb inom sex månader. Dessutom en fast anställning som Migrationsverket tolkar lagen. Och därmed ska de ut ur landet.

Kritiken växer. Många inser att detta är orimligt, omoraliskt och ovärdigt ett civiliserat land som Sverige. Men när medier söker migrationsminister Morgan Johansson (S) för en kommentar låter han kyligt meddela att regeringen inte har för avsikt att ändra reglerna. Detta är oerhört.

Här fattar regeringen dagligen mängder av nya beslut och stiftar lagar med blixtens hastighet – allt för att mildra konsekvenserna av coronaviruset. Men den omöjliga situation som de mest ambitiösa av de ensamkommande gymnasieeleverna utan egen förskyllan hamnat i tänker politikerna minsann inte rucka på.

Ingen tillsvidareanställning – inget permanent uppehållstillstånd. Så står det skrivet och vad jag har skrivit det har jag skrivit, låter Morgan Johansson meddela.

Samma märkliga man satt för jämnt ett år sedan i en tv-studio och ordade löftesrikt om att det kommer säkert att ordna sig för alla dem som fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen om de bara:

• Sköter sina studier och går till skolan.

• Håller sig i skinnet.

• Ser till att skaffa arbete så fort som möjligt.

Om det är några som har skött sina studier och hållit sig i skinnet så är det just den grupp av ensamkommande som nu tar studenten. På rekordtid, 15-18 månader, lärde de sig ett nytt språk, studerade in alla skolämnen på högstadienivå och tog sig därefter in på en gymnasial utbildning.

Detta var uppenbarligen ett misstag. Trots ministerns vackra ord är det inte studieflit eller goda resultat som premieras.

Tvärtom straffas de duktigaste med avvisning till världens farligaste land som dessutom nu blivit om möjligt än mer dödligt i och med covid-19. För dem hade det varit strategiskt bättre att inte gå så fort fram, slöat lite och tagit ett par år till på sig för att nå studenten. Om ett eller ett par år har kanske arbetsmarknaden återhämtat sig så att det går att uppfylla de orimliga kraven i nya gymnasielagen.

Gymnasielagen gäller ensamkommande som kom till Sverige före den 24/11 2015. Av dessa lyckades en mindre grupp ta sig in på gymnasiet redan höstterminen 2017 och tar därmed studenten i år.

De flesta var dock inte lika snabba med att lära sig svenska. En hel av dem som kom var analfabeter eller nästintill och hade därför inte samma förutsättningar att ta till sig undervisningen.

Först när man har godkänt betyg i svenska och en rad andra ämnen på högstadienivå, alltså godkänt efter årskurs 9, kan man söka in på gymnasium eller motsvarande utbildning. Den största gruppen av ensamkommande kom därför in på gymnasiet först hösten 2018 eller 2019. En kvarvarande grupp försöker komma in nu i höst. Därefter är den möjligheten slut.

Detta missfoster till lag medger tillfälligt uppehållstillstånd för studier fram till studentexamen, normalt i tre år, plus sex jobbsökarmånader. För dem som kom in på gymnasiet 2017 är det den 15 juni i år som klockan börjar ticka. För alla andra gäller 15 juni 2021, 2022 eller 2023 beroende på när man lyckas ta sig in på gymnasiet och ta examen.

Det innebär att de allra mest flitiga och ambitiösa riskerar att först tvingas lämna Sverige, medan de som slarvat med studierna, skolkat sig igenom lejonparten av de senaste fem åren eller agerat strulpellar – för naturligtvis finns det ett antal sådana även bland de ensamkommande – förmodligen har en större chans att klara sig kvar i Sverige.

De som tar examen i juni men inte lyckas få ett fast jobb under det kommande halvåret kommer Migrationsverket att neka fortsatt uppehållstillstånd. De överlämnas till polisen för infångande och placering på förvar tills det åter går att förpassa dem till det som troligen innebär lidande och en för tidig död i Afghanistan. Deras i studierna långsammare kamrater har dock en betydligt bättre chans till överlevnad.