Insändare. ”Fortsätt att sälja dagens utblandade bränslen 2024”

Vår regering fattar gång på gång beslut som går mot allt förnuft när det gäller att komma till rätta med koldioxid­utsläppen. Beslutet att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel är det senaste exemplet.

Sänkningen ska enligt regeringen göra att dieselpriset sjunker med cirka 5 kronor per liter och ”vanligt folk” skulle då bli lyckliga. Dieselpriset är just nu lågt, mellan 20 och 21 kronor per liter, och en så stor sänkning är osannolik, enligt de stora drivmedelsbolagen.

I en tidigare insändare (7/2) argumenterade jag för att driv­medelsbolagen som alternativ bör fortsätta sälja bensin och diesel med den högre reduktionsplikten. Drivmedelsbolagens uttalanden efter regeringens besked stärker denna uppfattning. Dessa företag är från och med 2024 inte bundna till något annat åtagande än att blanda in minst 6 procent förnybart drivmedel i bensin och diesel.

Jag är övertygad om att många är tillräckligt angelägna om klimat och miljö för att tanka drivmedel som ger miljövinster. Till en början kanske det kostar någon krona mer per liter, men genom ökade volymer sjunker sannolikt priset. Samtidigt visar folk vad de tycker om regeringens politik som bidrar till att öka globala uppvärmningen.

