Insändare. ”Ge sjukvården pengarna som pandemin tagit”

Kära avgående statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson (kanske framtida statsminister)!

Sedan 2009 har jag arbetat som sjuksköterska och barnmorska inom sluten- och öppenvården. För fyra år sedan tog jag min barnmorskeexamen och jobbade heltid på en av Sveriges största förlossningskliniker.

Jag älskade mitt arbete. Tyvärr var jag tvungen efter 2,5 år att avsluta min fasta anställning på förlossningen efter att jag upprepade gånger, i likhet med kollegor, inte fick ledigt när jag önskade och arbetsbelastningen hela tiden var för hög. Det har gjort att många, likt mig, inte orkat vara kvar på heltid trots att det är ett arbete vi älskar.

Nu jobbar jag 65 procent på en barnmorskemottagning och resterande del som timanställd på min älskade förlossningsavdelning. Livet har blivit mycket lättare att leva efter jag valt bort heltidsarbetet på sjukhuset. Jag är nöjdare och mina barn likaså.

På onsdagar har vi på barnmorskemottagningen avdelningsmöte. I onsdags hade vi en arbetsplatsträff, vilket vi inte haft sedan i maj på grund av semestrar. Nu var äntligen alla samlade igen.

Vi började så som vi brukar. Alla barnmorskor får gå igenom hur vi har det samt hur många gravida vi har inskrivna just nu.

Jag slogs av hur alla var stressade. Alla uppgav en arbetsbelastning som var alltför hög. Flera av oss hade andan i halsen och vissa hade börjat få symtom på stress. Riktigt så här illa har jag inte uppfattat att läget varit tidigare.

I slutet av vårt möte berättar vår nya chef att mottagningen går back. Alla barnmorskemottagningar på södra sidan ligger 6 miljoner kronor sämre än budget. Frågan var: Hur kan vi alla nu arbeta för att tjäna in dessa pengar? Det kändes som ett slag i magen.

En barnmorskemottagning i Region Stockholm ”tjänar” sina pengar på tre olika saker: cellprov, preventivmedelsrådgivning och gravidbesök. Därefter skickar vi iväg en ”faktura” till Region Stockholm som i sin tur ger oss betalt.

Under pandemin har vi som arbetar inom sjukvården arbetat hårt med många långa dagar i svettig skyddsutrustning. Jag har sedan pandemins start använt munskydd och visir varje dag, förutom i början när skyddsutrustning saknades. Då sades det att det inte var viktigt på vår mottagning med utrustning, eftersom det endast kom friska människor dit.

Det var nog där jag blev smittad. När en febersjuk kvinna kom till mig på mottagningen, orolig för sitt barn i magen. Tack och lov fick jag endast milda symtom.

Under pandemin ställdes alla cellprov in och att den digitala vården fick ett ordentligt uppsving. På barnmorskemottagningen ställdes alla drop-in-tider för preventivmedel och cellprov in eftersom det var viktigt att undvika stora samlingar av människor.

Medan regeringen betalat ut permitteringsstöd till företag så att anställda kan arbeta halvtid med nästintill full lön har vi inom sjukvården slitit hårt för de som behöver oss. Jag har förståelse för detta att ekonomin behöver leva.

Men när jag får höra att våra mottagningar går med miljonunderskott och att vi slitna barnmorskor ska arbeta hårdare, snabbare, på kortare tid blir jag så upprörd att jag vaknar klockan 04 på natten, redo att säga upp mig från mitt arbete.

Kom igen, statsministern och finansministern! Ersätt oss med de pengar som pandemin tagit ifrån oss! Annars vill även jag hitta ett jobb där även jag kan få måla om huset, spela padel eller golf på betald arbetstid utan krav på motprestation.