Insändare. ”Ge sjukvården större plats under valspurten”

VAL 22

Sjukvården rankas återkommande som en av de viktigaste valfrågorna. Men trots pandemin och trots att det från flera vårdinstanser larmats om den värsta sommaren någonsin får sjukvården inte den plats den förtjänar i valspurten.

Samtidigt har väljarna dålig kunskap om vem som styr sjukvården. I en Novus-undersökning visste knappt hälften av de tillfrågade att det är regionerna som styr sjukvården. Bara 17 procent kunde namnet på en aktiv regionpolitiker i den egna regionen. Denna okunskap är ett demokratiproblem.

I vår kampanj #vivittnarduväljer försöker vi få stockholmarna att göra ett påläst val till regionen den 11 september, men politiker måste ta ett större ansvar för att lyfta och debattera vårdfrågor. Detta problem är förstås inte isolerat till Stockholm, utan gäller de flesta av landets 21 regioner.

Trots att valaffischer pryder gator och torg och att valet den 11 september närmar sig med stormsteg debatteras inte sjukvårdsfrågor alls i den utsträckning de borde. Politiker är upptagna med att tävla om vem som kan lova flest uniformerade poliser på gatorna, hårdast straff och minst antal utomnordiska invånare samlade på samma plats. Inte heller våra regionpolitiker som har det yttersta ansvaret för vården verkar ta på allvar att lyfta frågan inför valet.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M), som är den högst ansvariga för sjukvården i Region Stockholm, syns knappt. Ett av få utspel är det hårresande förslaget om att screena femåringar som bor i förorter för adhd för att förhindra framtida gängbrottlighet. Vi vill ha lösningar på sjukvårdens verkliga problem – att vårdcentraler och akutsjukhusen går på knäna i stället för den här typen av populism som den absoluta majoriteten av sjukvården är starkt emot.

Sett till de korta och självsäkra budskap som syns på många valaffischer kan man undra om partierna medvetet försöker utnyttja att få vet vem som styr sjukvården. De som kanske drivit det allra längst är Kristdemokraterna. På deras valaffischer i Stockholm kan man läsa ”dags för fler vårdplatser” eller ”öppna en till akutmottagning”. Dessa budskap blir närmast absurda med tanke på att de ihop med Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet (med stöd av Miljöpartiet under de senaste fyra åren) styrt Region Stockholm och sjukvården under de senaste 16 åren. Det är deras budgetbeslut som lett till underfinansierade akutsjukhus och färre vårdplatser. Det är deras styre som, trots proteser från vårdpersonal, som så sent som 2018 såg till att akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna stängde för större delen av befolkningen.

Även oppositionspartierna bör kritiseras. Bara det faktum att vårt sjukvårdsupprop, som ett litet antal vårdpersonal drivit på sin fritid, väckt så mycket uppmärksamhet och i vissa avseenden varit först med att uppmärksamma vissa av sjukvårdens problem visar på att oppositionspartierna inte gjort sitt jobb tillräckligt bra. De tycks ha tagit till sig att man måste stärka vårdcentralerna och akutsjukhusen, men vi tycker inte de förslag de hittills lagt är tillräckliga.

Nu måste sjukvården få mer plats i valspurten. De styrande regionpolitikerna måste våga erkänna sina misstag och berätta hur de ska arbeta för en vård där de svårast sjuka och sköra inte hamnar sist i kön. Oppositionspolitikerna måste visa upp trovärdiga alternativ.

Men framför allt: frågan måste debatteras och lyftas mer. De sista skälvande veckorna inför valet måste väljarna få veta att sjukvården avgörs i regionvalet och vad de olika politiska alternativen vill göra med den.