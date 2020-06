Vi har en svår sommar framför oss att bemanna inom sjukvården i flera regioner på grund av pågående covid-19-pandemin. Att bemanna den här sommaren med redan mycket hård pressad personal, som redan gjort ett fantastiskt jobb, är ett önsketänkande utan extraordinära åtgärder.

När regeringen ger stora ekonomiska stödpaket till näringslivet är det orimligt att hantera den här sommaren inom sjukvården på samma sätt som tidigare.

Inför varje sommar kommer regionerna med beslut om sommarersättningar för omvårdnadspersonal som arbetar på akutsjukhusen. Detta är en morot för att säkra sommarbemanningen eftersom det är nästan alltid svårt att bemanna semesterperioden utan att ge personalen en extra ersättning för att byta semesterveckor eller ta extra pass.

I år går vi in i en semesterperiod där personalen har jobbat mycket hårt i flera månader och är i behov av en rimlig semester eller åtminstone bättre villkor för att orka jobba under semesterperioden. Det är orimligt att kompensera sjukvårdsanställda med samma ersättningsmodell som använts under senare år.

Några regioner har höjt kompensationssumman kraftig i år, men Region Stockholm och även andra regioner som har drabbats hård av pandemin har hittills valt att inte göra det.

Flera som arbetar inom sjukvården har riskerat sina liv och många går på knäna. Även om sjukvårdspersonal alltid brukar ställa upp och prioritera patienter i slutändan måste vi komma ihåg att de inte är superhjältar.

Jag hoppas att man tar frågan på allvar innan det blir för sent eftersom det finns en gräns för vad vanliga människor kan orka med. Om man misslyckas med att ta hand om sjukvårdsanställda, trots allt som de gjort och gör, kommer detta innebära allvarliga konsekvenser för hur vi hanterar det höga trycket på sjukvården under sommaren – och även i höst vid en eventuell andra smittovåg.