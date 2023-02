Insändare. ”Gör förskolan till digital frizon”

Syftet med digitalisering i för­skolan är enligt Skolverket att tidigt lägga grunden till fyra aspekter av digital kompetens: att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.

Det råder ingen tvekan om att framtidens vuxna kommer att behöva denna digitala kompetens. Men grundläggs verkligen dessa kompetenser på bästa sätt genom att barn använder digitala lär-verktyg redan i förskolan?

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att små barn upp till 2 år inte alls ska exponeras för skärmar. För barn upp till 5 år gäller högst en timme per dag.

I Sverige gör staten tvärtom och tvångsdigitaliserar förskolan. Föräldrar kan alltså inte längre ens välja en skärmfri förskola.

Forskningen om tidigt skärmbruk är dock omfattande. Tidig använd­ning av digitala medier tycks kunna ge en rad negativa konsekvenser. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, Sissela Nutley, hjärnforskare, Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin, och Göran Lundborg, professor emeritus i handkirurgi, är bara några av dem som belyser riskerna från olika perspektiv, vilket vi kunnat ta del av i så väl SVT som de stora dagstidningarna under den senaste tiden.

Sömnstörningar, försenad språkutveckling, koncentrationssvårigheter, problem med arbetsminne, närsynthet, försämrad motorik och dålig läs- och skrivkunnighet är sådant som unga skärmbrukare riskerar att drabbas av. Smarta algoritmer och ett triggat belönings­system gör dem dessutom beroende.

Jag arbetar som lärare i grund­skolan sedan 30 år. Det blir allt mer påtagligt hur väl dessa forskningsresultat överensstämmer med verkligheten i klassrummet.

De flesta barn exponeras i mycket stor omfattning för digitala medier. Räknar man med ett skärmbruk på i snitt 3 timmar per dag under en barndom från 0 till 18 år innebär det en skärmtid på över 78 dagar per år. Av den vakna tiden innebär det drygt 2,5 månader per år!

Detta utgör i runda slängar 3 år och 9 månader av barnets uppväxt, stillasittande, stirrande och petande på en platt yta. Alldeles oavsett innehållet i det de tittar på missar de all denna tid av utveckling i verkliga livet.

Barnen måste nyttja all vaken tid de har att öva sådant som ­behöver grundläggas tidigt. Verkliga erfarenheter och härmning i den fysiska omgivningen bygger sakta upp hjärnans vindlingar och genom kärleksfullt samspel med riktiga medmänniskor övas språk och empati. Det tar tid. All vaken tid!

De enda lärverktyg som små barn behöver är deras unika ­mänskliga händer, kroppar och sinnen, inte digitala medier. Detta ­viktiga övande utgör grunden för all ­bildning och är förutsättningen för att sedan, när de blir äldre, kunna bli ansvarsfulla och skickliga it-användare. Var sak har sin tid.

Plocka därför bort alla skärmar i förskolan! Låt i stället den svenska förskolan på ett modernt och föredömligt sätt bli en digital frizon för alla småbarn.

