Insändare. ”Hejda smittan i skolorna med andningsskydd”

Att deltavarianten av covid-19 är annorlunda framgår bland annat av Folkhälsomyndighetens scenarier som pekar på ökad smittspridning i höst. De viktigaste orsakerna anser myndigheten vara ökade kontakter i befolkningen och 60 till 70 procent mer smittsamhet hos den nya varianten.

Trots att deltavarianten oroar statsepidemiolog Anders Tegnell är myndighetens bedömning att det inte behövs några nya restriktioner och rekommendationer. Munskydd i kollektivtrafiken har dessutom tagits bort från rekommendationerna. Kvar finns avstånd till andra resenärer.

Folkhälsomyndigheten bedömer även att munskydd inte behövs i skolorna. Dock redogör myndigheten inte för vad som ligger bakom den bedömningen. Grundskolan var i vintras den vanligaste platsen för coronautbrott.

Minst 2 700 utbrott har enligt föreningen Covid-19 skola och barn skett på skolor runt om i landet. Barn tillhör de som är sämst skyddade. Långt ifrån från 15 år är fullvaccinerade.

Sverige är det enda landet inom EU som inte erbjuder vaccin till barn från 12 år. Långtidscovid hos barn är numera en ny diagnos. Tillräckligt har inte gjorts för att skydda barnen mot MIS-C (Mulitsystem Inflammatory Syndrome in Children) efter en infektion med covid-19. Den sena reaktionen, som kan vara livshotande, uppträder 4–6 veckor efter infektion med hög feber under flera dagar och en attack på kroppens egna protein.

Det var innan deltavarianten började ta över. Smittskyddsprofessorn Anders Björkman skriver (SvD Debatt den 27 augusti 2021): ”Flockimmunitet kommer säkerligen inte att uppnås mot Deltavariantens smittspridning och hänvisar till en ny Oxfordstudie som visar att vaccinationseffekten är sämre på Deltavarianten.”

Den vetenskapliga tidskriften The Lancet har publicerat en studie som visar att risken att hamna på sjukhus är dubbelt så stor med deltavarianten.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg säger i en TT-intervju den 1 september att de som drabbats av covid-19 är yngre nu. Tydligast i åldersgruppen 10–19 år som är ovaccinerade. Antalet nya fall har ökat sju veckor i rad.

Vilka åtgärder måste genomföras omgående för att hejda deltavarianten? Alla vuxna som inte är fullvaccinerade bör bära andningsskydd inomhus i butiker, väntrum och kollektivtrafiken. Införandet av andningsskydd kan få de som ännu inte vaccinerats att inse allvaret.

Börja omgående vaccinera barn från 12 år. Skydda barnen från långtidscovid och MIS-C genom att införa maskpolicy i skolor. Andningsskydd eller tygmasker bör ingå i policyn.

Koncentrationen smitta i form av aerosoler kan sänkas om klassrummen vädras under hela skoldagen. I många skolor är ventilationen inte tillräcklig för att fånga in Coronaviruset. Även om skolorna gör riskanalyser och genomför åtgärder är de inte tillräckliga utan andningsskydd eller tygmasker.

Vilka är hindren för att minimera risken att insjukna i covid-19? Folkhälsomyndigheten har under hela pandemin hävdat att coronaviruset smittar främst genom droppar och har därför anpassat sina rekommendationer och restriktioner efter detta. Och den den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC skriver att smittan även sprids via aerosoler (”inhalation of very fine respiratory droplets and aerosols).

Även EU:s egen smittskyddsmyndighet ECDC och världshälsoorganisationen WHO ger samma budskap: coronaviruset sprids både genom droppar och aerosoler. Dropparna faller efter cirka en meter, medan aerosolerna kan sväva i timmar i rummet.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att rätt sorts munskydd uppfyller kraven i EN14683 omfattande operationsmundskydd avsedda skydda patienter mot droppar enbart och inte aerosoler. De tunna engångsskydden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar penetreras lätt av aerosolerna, vilket innebär att bäraren varken är skyddad eller skyddar andra från att bli smittade.

Skägg kan sätta ned skyddseffekten till en tiondel på grund av läckage. Andningsskydd är konstruerade att sitta tätt mot ansiktet och är det är därför viktigt att huden är slät. Den amerikanska myndigheten CDC har sammanställt vilka hårstilar som lämpar sig och inte lämpar sig .

Smittan från deltavarianten är sådan att skolorna inte klarar att hindra den genom distanseringsåtgärder. Det går helt enkelt inte att upprätthålla avstånd i skolbyggnader. Inte ens för att skydda sig mot droppsmitta. Än mindre mot aerosoler som kan dominera smitta inomhus.