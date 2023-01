Insändare. ”Hög tid att sätta in utländska soldater i Ukraina”

Det tog tid, alldeles för lång tid, innan världen, och särskilt världens stormakter, insåg hur farlig Hitlerregimen var. Det verkar som att historien upprepar sig i Ukraina. Världens länder, 140 av dem i FN:s generalförsamling, ger sitt stöd till Ukrainas försvarskrig – i ord. Men de vill inte skicka in några egna soldater i kriget.

Det är Putins regim, med generaler och soldater, som attackerar Ukraina. Putinregimen är fienden – inte Ryssland. Regimen är imperialistisk.

Chamberlain ville inte provocera Hitler. Han trodde att det skulle göra att Hitler tog sitt förnuft till fånga.

I dag menar många att vi inte får provocera Putin. Om andra länders soldater dras in i Zelenskyjs försvarskrig kan det enligt detta synsätt utmana Putin på ett farligt sätt.

Tanken var fel 1939. Det är troligen också fel i dag. Putin är systematiskt expansiv. Nu är det Ukraina som ska trampas ner. 2001 gick USA in i Afghanistan, 2003 in i Irak. Kina är lika farligt. Kinas president Xi vill utrota uigurer. Taiwan kommer, i likhet med Hongkong, att hamna under kinesiskt styre. Supermakter med kärnvapen är alla farliga.

Putins imperialism, som har utvecklats brutalt under hela 2000-talet och nu i Ukraina, kräver, så vitt jag kan se, en internationell mobilisering av militär makt till Ukraina. Nato, och kanske bara Nato, kan hindra Putin från att använda kärnvapen. Nato kan och bör hota Putin med en massiv attack av marktrupper i Ryssland om Putin använder även små kärnvapen.

Det borde fungera eftersom Nato är betydligt starkare än Ryssland på marken, i luften och på sjön. Samtidigt bör Nato garantera Putin och andra att Nato inte kommer att använda kärnvapen oavsett situation. Nato bör som tidigare hålla sina soldater hemma.

Även sanktionerna från Nato och EU mot Ryssland är tvetydiga. Nato, med USA i spetsen, är i sig en farlig supermakt med kärnvapen. Natos mobilisering mot Putin ökar risken för upptrappning till kärnvapenkrig. Som Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uttryckt det: ”Kärnvapenkrig får inte utkämpas”. Det norska Natomedlemskapet hindrar därför Norge från att skicka in soldater i Ukrainas försvarskamp.

FN:s generalförsamling och Alliansfria rörelsen – med 120 medlemmar i FN – är en allians oberoende av supermakter för staternas suveränitet och självstyre.

Dessa alliansfria länder kan skicka in styrkor i Ukrainas försvarskamp oberoende av Nato. Denna allians av militärt oberoende stater borde, enligt min mening, ställa upp med beväpnade soldater i Ukrainas försvarskamp.

Försvarskrig är lagligt, enligt FN. Andra länder som uppmanas att delta tillhandahåller soldater i ett lands försvarskrig är också lagligt, enligt FN:s paragraf 51. En tillförsel av låt oss säga 500 000 soldater under Ukrainas militära ledning skulle sannolikt snabbt pressa de återstående ryska soldaterna i Ukraina över gränsen, tillbaka till barackerna i Ryssland.

Ett Natohot om markattacker i Ryssland mot Putins användning av kärnvapen och Natos icke-kärnvapengaranti vore avgörande premisser för en sådan internationell mobilisering. Sverige skulle som alliansfritt land kunna spela en viktig roll i den mobiliseringen.

Slutet på världskrigen resulterade i stora deklarationer om alla länders rätt till självstyre och autonomi. Men som Adom Getachew visar i boken ”Worldmaking after Empire. The rise and fall of self-determination” var segrarmakterna inte villiga att respektera den principen. Båda i Nationernas förbund och i FN krävde segermakterna en rätt att ingripa i länder som de ansåg vara ”skurkstater”. Vetomakten i säkerhetsrådet säkerställde stormakterna den handlingsfriheten.

Alliansfria rörelsen, på engelska Non-Aligned Movement (NAM), skapades för att skydda befriade stater från ny kolonisering och för att stödja deras egen utveckling och motarbetades av supermakterna. I dag är viljan i NAM för samordnade åtgärder i lagliga befrielseskrig som i Ukraina begränsad. Putins anfallskrig är grymt mot Ukraina och hotar världen. Uppgiften är att uppmana NAM att agera solidariskt militärt i Ukraina, med stöd av FN och det internationella samfundet.

Supermakternas relativisering av statens suveränitet är farlig. Absolut suveränitet är förenligt med att länder samarbetar och anpassar sig till andra. Relativisering är farlig eftersom den kan motivera Putins påstående att ”väst” kommer att ingripa i Ryssland för att ”rätta till” utvecklingen där.

Absolut suveränitet innebär att västländer, liksom alla länder, kommer att garantera båda Putin och det ryska folket självstyre i sitt land, även när Putin går i anfallskrig. Men ryska soldater i attack i Ukraina, och i andra suveräna länder, kommer, i linje med FN-stadgan, skoningslöst att slås tillbaka.

Givet att kärnvapen finns kvar i deras silor, Putin förlorar i Ukraina och hans soldater trycks ut och tillbaka till barackerna i Ryssland, bör detta, enligt min mening, leda till att rysk suveränitet och självstyre respekteras. Putinregimens öde i Ryssland är och bör vara upp till aktörer, medborgare och organisationer i Ryssland. Sanktionsinstitutet bryter emot den principen.

Det är hög tid att alliansfria utländska soldater hjälper Ukraina i kriget. Förlusten av liv och egendom där är monstruös. NAM borde ge den ukrainske presidenten Zelenskyj massivt militärt stöd. Alliansen bör försäkra alla länder som invaderades om sådant stöd.

All legitim försvarsmakt bör organiseras utan kärnvapen. Om Putin drar tillbaka sina trupper från Ukraina och inte använder kärnvapen bör ryskt självstyre och suveränitet respekteras.

Den respekten borde tillkomma alla länder. Det är det ryska anfallskriget som borde möta världens förakt och militära motstånd från alla stater utanför supermakternas militära paraplyer.

