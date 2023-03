Insändare. ”Hoppas inte svenskarna känner sig svikna av Finland”

När Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes den 24 februari i fjol fick Natofrågan stor uppmärksamhet i både Sverige och Finland. Det dröjde inte länge förrän den dåvarande statsministern Magdalena Andersson och Finlands motsvarighet Sanna Marin vid gemensamma pressträffar uttalade att målet är att Sverige och Finland ska gå med i Nato samtidigt, att det här är något vi gör tillsammans.

Men nu, ett drygt år efter invasionen, har situationen förändrats. Om några dagar är Finland enligt försvarsalliansens generalsekreterare Jens Stoltenberg med i Nato – men inte Sverige.

Som finlandssvensk student i Uppsala var det rörande att se samarbetet mellan Finland och Sverige när Natofrågan blev aktuell i och med Rysslands invasion av Ukraina. Att se Andersson och Marin stå sida vid sida med finska och svenska flaggor i bakgrund var minst sagt inspirerande.

Utifrån min erfarenhet av att ha bott och nu studerat i Finland respektive Sverige överraskar det mig ofta hur lite vi vet om våra grannar i väst respektive öst. Trots att det enligt min åsikt finns betydligt fler likheter än olikheter hos länderna verkar det ändå ha funnits en brist på kunskap om respektive land bland finländare liksom svenskar.

Under coronapandemin framhävdes dessutom ländernas skillnader eftersom Finland bland annat införde betydligt striktare restriktioner än Sverige. Under den tid jag befann mig i Finland under coronakrisen talade man ofta om hur man inte kunde förstå sig på hur Sverige skötte situation och landet stämplades ofta som ”fredsskadat”.

I Sverige däremot var attityden mot covid-19 i många fall mer avslappnad. De restriktioner som infördes gjorde det ändå möjligt för många att leva på ganska som vanligt.

Ur mitt perspektiv framhävde coronakrisen skillnaderna mellan länderna på ett sätt jag inte sett förr. Det var mot denna bakgrund jag blev glad av att se samarbetet mellan dessa två länder som jag kallar hem.

Kommer Finlands försprång in i Nato påverka framtida samarbeten mellan länderna? Hur kommer attityderna till respektive land påverkas? I Sverige verkar det finnas en förståelse för Finlands situation eftersom Finland är geografiskt mer utsatt i förhållande till Ryssland. Men finns det en risk att man i Sverige känner sig sviken om Finland går med i Nato utan Sverige, trots planen att gå med tillsammans som man har förespråkat i drygt ett år nu?

Som finlandssvensk bosatt i Sverige hoppas jag nu att samarbetet mellan länderna inte påverkas negativt. Jag hoppas också att det ökade intresset för respektive land som vi har sett under det senaste året kan leva vidare så att vi kan förstärka gemenskapen med våra grannar.

