Insändare. ”Hyckleri att vägra ge covidvaccin till svenska barn”

Den 12 maj meddelade den svenska regeringen följande i ett pressmeddelande:

”Regeringen har i dag beslutat att donera 950 000 doser vaccin mot covid-19 av märket Pfizer/BioNTech till det globala vaccinsamarbetet Covax. 750 000 av dessa är pediatriska doser avsedda för barn (...) Vissa länder väljer att vaccinera barn 5–12 år gamla (…) Med dagens beslut ger regeringen barn i behov av vaccin chansen att få skydd mot covid-19.”

Detta är ett enastående remarkabelt besked. Sverige tillåter nämligen inte svenska barn under 12 år att bli vaccinerade mot covid-19! ”Det beror på att den medicinska nyttan är liten för barn som är 5–11 år”, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Endast barn med svårare sjukdomstillstånd erbjuds i Sverige covidvaccin. Vid en förfrågan till Regeringskansliet om några sådana begränsningar gäller även för de 750 000 till utlandet donerade barndoserna fick vi till svar att så inte är fallet.

Sveriges regering ska alltså ge 5-11-åriga barn i andra länder ”chansen att få skydd mot covid-19”, samtidigt som Sveriges regering anser att ”den medicinska nyttan är liten för barn som är 5-11 år”, och därför nekar svenska barn att få samma skydd. Om detta låter absurt så är det för att det är absurt.

Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter vaccinering av 5-11-åringar mot covid-19. Andra EU-länder – samt Norge, Storbritannien och Schweiz – började tillåta vaccinering av denna åldergrupp kort efter att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade det, i november förra året.

Och EMA gjorde sin rekommendation på goda grunder. För att citera en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine, den högst rankade medicinska tidskriften i världen: ”Vaccinering reducerade risken för sjukhusinläggning i covid-19 bland 5–11-åringar med två tredjedelar under omikronperioden, och de flesta barn som blev kritiskt sjuka i covid-19 var ovaccinerade.”

Risk-nytta-balansen hade dessutom tydligt visat sig väga över mot nytta. Vid det här laget har miljontals 5-11-åringar runt om i världen vaccinerat sig mot covid-19, utan dokumentering av allvarliga och kvarstående biverkningar.

Samtidigt har fram till 30 mars i år sammanlagt 337 svenska barn lagts in på sjukhus för det svåra multisystemiska hyperinflammationstillståndet mis-c, som uppträder 2 till 6 veckor efter genomgången covid-19-infektion. Och bara i år har hittills flera svenska barn dött i covid-19.

Ingen ska givetvis vaccinera sig som inte önskar göra det. Men att svenska föräldrar och barn som vill skydda sig själva och sin omgivning mot covid-19 aktivt ska hindras från att göra detta, samtidigt som Sverige berömmer sig av att ge utländska ”barn i behov av vaccin chansen att få skydd mot covid-19” är inte bara absurt. Det är hyckleri på hög nivå.

Antingen är vaccinering av 5-11-åringar inte till någon medicinsk nytta. Eller så skyddas även svenska barn – och inte bara utländska – mot sjukhusinläggning och risk för kritisk sjukdom när de vaccinerar sig mot covid-19. Båda kan inte stämma.