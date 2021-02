Insändare. ”Hypokondrin gör mig mer orolig än pandemin”

Det finns en sak som skrämmer mig mer än alla världens virus, och det är rädsla. 1900-talets totalitära stater har visat hur rädsla är en av de mest effektiva metoderna för att få igenom beslut och motiv som i vanliga fall inte hade varit möjliga. Medeltidens häxjakt är en bra symbol för hur rädsla snabbt kan omvandlas till ogrundade våldshandlingar.

Nu upplever jag att en stark rädsla har börjat visa sig i ljuset av coronapandemin. Bara när man befinner sig i kön i matbutiken känner man en slags outtalad tabu i luften. Står jag för nära den andre? Hostade jag inte tydligt nog i armhålan? Borde jag vara här, tänk om jag smittar andra? Tänk om jag själv blir smittad?

Givetvis ska man vara orolig och känna medlidande för överbelastade sjukhus och de människor som hittills fått ge sina liv för pandemin. Men ingenting kommer att bli bättre för att vi sitter som små knytt och börjar se på främlingen som ett hot.

Historiskt sett har coronaviruset än så länge varit relativt milt i jämförelse med andra virusutbrott. Digerdöden, smittkoppor, spanska sjukan, hiv/aids – listan kan göras lång på sjukdomar som haft betydligt större konsekvenser.

Faktum är att covid-19 bleknar vad gäller antalet dödsfall. Under ett års tid har covid-19 tagit död på drygt 2,2 miljoner människor. Det är många, men uppemot 50 miljoner människor dog under spanska sjukan för ganska precis hundra år sedan. Digerdöden krävde 200 miljoner människors liv under bara några år.

Detta förringar inte coronapandemin, men det ger underlag till att påminna oss om att världen inte håller på att gå under. Statistiskt sett har covid-19 en dödlighet på högst 0,05 procent hos människor som är under 70 år gamla.

Den engelska historikern och före detta domaren Lord Sumption fick en rejäl kalldusch när han angående coronapandemin uttalade sig om vems liv som är mest värt att satsa resurser på. Det är en diskussion i sig, men jag tror att Lord Sumption har rätt i att pandemin och restriktionerna har dukat fram ett facit till makthavare.

I Storbritannien finns människor som stirrar skräckslagna bakåt i kön ifall de ser en person utan munskydd. Spridningen av allmänhetens rädsla inför varandra är ett utomordentligt verktyg för att få igenom i princip vilka motioner som helst. Munskydd är viktigt, det är effektivt, det är smart att ha, men man är inte en häxa för att man inte bär på det.

Hypokondrin gör mig betydligt mer orolig än pandemin. En av mina vänner i Malmö har praktiskt taget slutat gå utanför dörren, oavsett om han har symptom eller ej.

Trots att Folkhälsomyndigheten anser att det är acceptabelt att träffas fysiskt så länge man väljer ut ”en liten grupp” tycks somliga ha dragit sina egna slutsatser att det säkraste av allt är att låsa in sig.

Men frågan är hur länge mänsklig isolering kan fortskrida innan förlusten av ett av människans allra starkaste behov – närhet – börjar få allvarliga konsekvenser än själva viruset. Ska vi vandra i ensamhet likt eremiter i öknen för att undvika att bli smittade? I termer av virus vore det säkrast, men hur länge hade vi överlevt?

Covid-19 är inte en komet från yttre rymden. Virus av alla dess olika slag har alltid funnits ibland oss. Det finns fler virus än det finns stjärnor i universum.

Ändå ser jag folk stirra på varandra med en brinnande xenofobi som om vi befinner oss i mitten av en zombieapokalyps. Det finns fler virus än det finns stjärnor i universum.

Följ riktlinjerna, men för guds skull, koppla av. Var aktsam, men låt inte rädslan ta över. Och förneka inte vårt mest basala och primitiva behov av fysisk närhet.