Insändare. ”Idrotten behöver mer pengar för att överleva”

I Stockholmsområdet finns 25 procent av landets idrott. Bristen på stöd och frånvaron av kommunikation gör att våra föreningar vittrar.

Sedan 1980 har mer än hälften av stadens och kranskommunernas klubbar lagts ned. Små lokala föreningarna försvinner. Föräldrar blir de ledare som behövs.

Stockholms stad upplevs av många ignorera behoven och underfinansiera de ekonomiska behoven. Styrande hänvisar till fattade beslut om mindre stöd och mer krav. Ytterst bär Stockholms stadsfullmäktige ansvaret.

Samtidigt engagerar föräldrar sig ofta mer i sina barns aktiviteter än tidigare. De kontaktar idrotten som erbjuder verksamhet. Men omärkligt har barns medverkan förvandlats till ett kundliknande förhållande.

Samhället har under lång tid tagit idrotten för given. Under årtionden har ledare ställt upp på fritiden, utan ersättningar. De stressar från jobb, trängselavgifter, parkering och släpar på material. Idrotten får kämpa med tillgång till arenor, kostnader och material.

Nu måste attityderna ändras hos dem som är satta att besluta om stöd till idrotten. Samhället måste bidra mycket mer om vi ska ha kvar den idrottsrörelse som funnits under 150 år.

Åsikten att ”barnens idrottande går först” ställer jag inte upp på. Idrott med unga, bredd och elit, är basen i fungerande föreningar. Barn kommer aldrig vara de som bär en klubb. Barn ”går på idrott” en tid och byter sedan för att prova något nytt. Idrotten måste ges resurser att möta dessa behov.

Idrotten engagerade många när antalet anläggningar ökade. Sverige har byggt upp en stor mängd idrottsanläggningar för idrott. Samtidigt växer antalet idrotter. Men hur har utformningen av våra idrottsanläggningar förändrats över tid? Är de ändamålsenliga? Svar: Både ja och nej.

De som arbetar eller går i skola på dagtid finns sällan på idrottsanläggningar en vanlig dag. I en amatörundersökning vi gjort i Stockholm har vi besökt 20 stora idrottsplatser. Under hela året är dessa nästintill helt tomma på dagtid. Kvällstid dominerar barnfotboll. Fotbollens aktivitet är imponerande, men föräldraledd.

Byggande av skatebanor och BMX-banor intill skolor är ofta en succé som attraherar barn och unga. Men hur vi utformar arenor som inte är tomma under större delen av dygnet?

Varför byggs arenor utifrån behov som fanns 1950? Dagens anläggningar är välskötta, men ensidiga och tråkiga. I Stockholms stad finns 110 konstgräsplaner. Till vilken nytta? Personalen, som har flera anläggningar att sköta, finns sällan närvarande. Ingen utrustning finns att låna.

Vi borde bygga arenor som lockar till fysiska aktiviteter, träning i vacker miljö med grönska, BMX, skateramper, småidrotter, balans och klätterbanor så att barn, unga och motionärer lockas att vara där. Utrustning borde vara lättillgänglig. I dag är den inlåst i förråd. Anställ duktiga idrottare, ledare och tränare att finnas tillgängliga på dagtid som välkomnar och hjälper alla som vill idrotta och låna ut redskap.

Vem har bestämt att idrottsledaren ska ansvara för andras barn och unga, söka bidrag och engagera invandrare. En vanlig ledare tvingas lägga 10-20 timmar varje vecka året runt till administration – där myndigheter förväntar sig svar. Ska idrottsledare hålla på med detta?

När jag arbetar för stöd till våra klubbar – boka tider på anläggningar, bedriva verksamhet, önska förråd, be om nolltaxa och söka aktivitetsstöd för unga – vimlar det av tjänstepersoner ”som bara gör sitt jobb”, men stjäl min fritid.

Nästan allt föreningsarbete sker på fritiden. Idrotten fungerar genom en armé av människor som lägger massor av tid och arbete i sin klubb. Drivkraften är lusten, att det är kul, att få bidra till ”det goda samhället”. Men den kravmaskin som möter oss ledare i vår vardag kan inte längre accepteras.

Många verkar ta för givet att vi idrottsledare ska ansvara för barns idrottande och ungas hälsa. Ingen idrottsledare jag känner har åtagit sig detta.

Vi är alla överens om att Riksidrottsförbundets devis om ”livslångt idrottande” är bra. Om samhället erbjuder ekonomiska förutsättningar kan olika lokala idrotter gå samman, anställa ledare och ges förtur till anläggningar för allsidig idrott. Då behöver vi inte prata om en alltför tidig specialisering.

Den utformning av idrott över gränser som här föreslås kan även överföras till ungdomar. Undersökningar beskriver ungas behov av gemenskap, upplevelser och mätbara framsteg.

Samhället borde gå in med mer stöd och sluta se föreningar som betalande kunder. Det är politiker, nämnder och förvaltningar som är till för oss, inte vi som är till för dem.

En ideell ledare erbjuder verksamhet värd hundratusentals kronor. Att då bli bemötta som vårt arbete är självklart och att vi ska dessutom arbeta med att få in pengar att betala hyror är oacceptabelt.

Omkring 800 000 ideella ledare gör fantastiska insatser inom idrotten. Påverkan på barn, unga, bredd, elit och motion kan inte överskattas. Enligt ekonomen Dan Persson, redaktör för hemsidan ”Idrott & samhälle”, är den sammanlagda omsättningen av idrotten under ett vanligt år är minst 100 miljarder kronor. Detta ger också stora skatteintäkter.

När Sverige gick med i EU 1995 förlorade på grund av konkurrensregler specialidrottsförbunden den ensamrätt de tidigare tilldelats av RF för arrangemang. Då startades en mängd olika privata initiativ och företag.

Träning, långlopp, akademier och idrott i temaformer blev intäkter för dessa, men konkurrens för idrottens förbund som livnärt sig på detta. Ofta bidrar det till att små klubbar tappar sina redan små intäkter.

Politiker verkar inte förstå vilken påverkan på samhället idrotten har. Det handlar ju inte bara om ”att röra på sig”, utan är lika mycket demokratifostran, arbeta mot mål och få vänner för livet. En väl fungerande idrottsrörelse kan växa och ge många så mycket.

Idrotten är politisk obunden med människor i alla åldrar, kön och etnisk härkomst. Detta är något unikt och värt att bevara som gör vårt samhälle starkt.

Om samhället vill ha fysiskt aktiva barn kan idrotten vara det kompetenscentrum som erbjuder barn lekfull och varierad verksamhet. En idrott som bygger på stort ideellt engagemang måste ges resurser.

Jag efterlyser fungerande idrottsdemokrati där vi som verkar i vardagen kommer till tals. Det är märkligt att vi som gjort tusen gånger mer inom idrotten än någon av de politiker och beslutsfattare som är satta att styra ändå sällan har någon röst.