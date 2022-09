Insändare. ”Inför elransonering för både hushåll och företag”

VAL 22

Sveriges politiker återupprepar den naivitet de visat under coronapandemin genom att vänta in i det sista med att införa rekommendationer, restriktioner och munskydd. Det som händer nu i energikrisen är nästan som att återuppleva hur det gick till när coronasmittan stormade in över landet och politiker drog sig för att göra sig ”impopulära” genom att inte dra på restriktioner i ett tidigt skede. Räkningen landade på nästan 20 000 döda i covid-19.

Till Sveriges Television säger retoriklektorn Maria Wolrath-Söderberg att svenska politiker inte vågar lita på att medborgare vill sitt ansvar, utan i stället erbjuder ”snabba kalorier” som generösa bidrag och lättnader med inspiration från coronakrisen.

Medan andra länder tagit energikrisen på allvar och var snabba på bollen med rekommendationer och restriktioner för att förhindra såväl smittspridning som ekonomisk kortslutning verkar det som att svenska politiker än en gång går mot strömmen.

Jag föreslår därför att man inför stränga restriktioner för företag och privatpersoners elanvändning. Medan den värsta krisen pågår kan infrastrukturen för coronastödet återanvändas så att företag och hushåll får ekonomiskt stöd för att hålla sig flytande.