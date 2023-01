Insändare. ”Inför ett dagligt elpris så att vi kunder kan anpassa oss”

Det finns två sorters rörliga elavtal, timprisavtal och månadsprisavtal. Priset man betalar vid timprisavtal bestäms timme för timme, medan månadsprisavtal styrs av genomsnittspriset under en hel månad.

Det vore bra att elbolagen kunde erbjuda fler former av rörliga elavtal, till exempel genomsnittspris per dygn. Eftersom priset per kilowattimme bestäms dagen innan vet man som konsument vad priset blir, och då kan man påverka kostnaden genom att passa på att till exempel tvätta när priset på elen är lågt.

Som det är i dag vid rörliga månadsavtal kan man inte påverka kostnaden, annat än att minska sin egen förbrukning.

Ett införande av dygnsavtal skulle kunna få en utjämnande effekt på den totala elförbrukningen i landet eftersom fler kunder skulle kunna förbruka sin el när den är billig.

